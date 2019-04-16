Bilinci kapalı geldiği hastaneden yürüyerek çıktı

Diyarbakır'da geçirdiği trafik kazası sonrası Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ne bilinci kapalı halde getirilen 18 yaşındaki Sedat Yıldız, gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonrası eski sağlığına kavuştu.

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki Sedat Yıldız, ambulansla Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ne getirildi. Bilinci kapalı olarak hastaneye getirilen ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen hasta hemen ameliyata alındı. Gaziantep Özel Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Karasu tarafından riskli olmasına rağmen başarıyla gerçekleştirilen ameliyatın ardından hayata gözlerini yeniden açan Yıldız, yoğun bakımda tedavi gördükten sonra bilinci açık olarak ve hiçbir yardımcı cihaza gereksinim duymayacak şekilde yürüyerek hastaneden taburcu oldu.

Taburcu olduktan 6 ay sonra Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ne gelen Yıldız, kendisini sağlığına kavuşturan Op. Dr. Hüseyin Karasu'ya ve hastalığı süresince kendisine yakın ilgi gösteren hastane yönetimi ve çalışanlarına teşekkür etti. Geçirdiği kazanın ardından Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ne getirilen Sedat Yıldız, yaşadığı süreci şöyle anlattı; “Kaza sonucu bilincim kapalı, konuşamaz, yürüyemez durumdayken getirildiğim Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde uygulanan başarılı operasyon ve tedaviler sayesinde sağlığıma kavuştum. Beni kazadan önceki hayatıma geri döndüren doktorum ve bana tedavi süresince kendimi evimde gibi hissettiren hastane yönetimine teşekkür ediyorum.”

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Finans ve Koordinasyon Sorumlusu Yaşar Ağdağ da, “Hastamızı karşımızda böyle sağlıklı bir şekilde görmek bizleri çok mutlu etti. Hastane olarak onu sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonraki hayatını sağlıklı ve mutlu geçirmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.

Zor operasyonu gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Karasu, “Hastamız bize geldiğinde bilinci kapalıydı. Kafa travmasına bağlı çökme kırığı vardı. Bunun sonucunda da beyin kanaması gerçekleşmişti. Kanama beyin sapına yakın bir bölgedeydi. Zaman kaybı olsaydı hastamız felç geçirebilir ya da hayatını kaybedebilirdi. Riskli, zor bir operasyonun ardından hastamız yoğun bakım tedavisi ile desteklendi ve akıl almaz bir şekilde iyileşerek, sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Şu anda da kontrollerini yaptık. Sıkıntısı yok. Ekip olarak hastamızın sağlığına kavuşmasının sevincini yaşıyoruz" dedi.