İhlas Haber Ajansı

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Bin 641 litre kaçak alkol ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, bir araca saklanmış halde bin 480 litre etil alkol ve 161 litre dökme alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyon sonucu kente giriş yapmak üzere olan bir araçta yaptığı aramalarda bin 480 litre kaçak etil alkol, 161 litre dökme kaçak alkol ele geçirdi. Olaylarla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

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