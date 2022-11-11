Bina yöneticisine EYP'li saldırı düzenleyen şahıslar tutuklandı

Gaziantep'te, oturduğu sitede elektrik borcunu ödemediği için elektrik yüklemesi yapmayan yöneticiye el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenleyen iki şahıs tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'ndeki bir sitede meydana gelmişti. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bina yöneticisi, uzun süredir elektrik borcunu ödemeyen Uğur Y. isimli şahsın dairesine elektrik yüklemesi yapmayarak sigortayı kapatmış, duruma öfkelenen şüpheli şahıs, yönetici ofisine 2 adet EYP'li saldırı düzenlemişti. Yaşanan patlama sonucu yönetici ofisi savaş alanına dönerken, olayın yaşandığı bölgede büyük korku ve panik yaşanmıştı.

EYP'li saldırgan ve kendisine yardımcı olan şahıs tutuklandı

Yaşanan olayın ardından EYP'li saldırgan ve kendisine yardımcı olan bir diğer şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetten açıklama

Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Şahinbey ilçemiz Güneykent Mahallesi'nde 10.11.2022 tarihinde el yapımı patlayıcı madde ile meydana gelen, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme olayının şüphelileri U.K. ve E.H. isimli şahıslar yakalanarak, yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmışlardır" ifadelerine yer verildi.