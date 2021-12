AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gaziantep'te 'Hemşeri Dernekleri Buluşması'na katıldı. Programda açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Güven ve istikrar ülke gelişimi için en önemli iki şeydir" dedi. Son yıllarda ekonomide yaşanan sıkıntılara da değinen Yıldırım, "Yaşadığımız bu zorluklar geçicidir, bu süreci el ele vererek aşacağız" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Gaziantep temasları kapsamında 'Hemşeri Dernekleri Buluşması' programına katıldı. Programda açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ülke gelişimi için güven ve istikrarın önemli olduğunu vurguladı. Yıldırım, pandemi döneminden tüm dünyanın olumsuz etkilendiğini ama bu süreçte ayakta kalan iki ülkeden birinin de Türkiye olduğunu aktardı. Türkiye'de güven ve istikrarın çok önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bugün bu ülke terörü konuşuyor mu? Can güvenliği olmayan yerde hiçbir şey olmaz. Bundan 20 yıl öncesinde gidemediğimiz yerler vardı. Terör olduğu için gidemediğimiz çok yer vardı. Hamdolsun bugün yurdun her köşesine gidebiliyoruz. Yollarımız, havaalanlarımız var. İnternetimiz her tarafta var. Bunlar büyük nimetler. Bunun olmasının arkasındaki en büyük sebep güven ve istikrardır. Güven ve istikrarın ne kadar önemli olduğunu ancak kaybedince anlarsınız. Sizin nesliniz, benim neslim, akranlarım istikrarın ve güvenin ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Yaşayarak öğrendiler. 70'li, 80'li yılları yaşayan var. 90'lar zaten zayıf iktidarlarla, buhranlarla geçen yıllar. 2002'den beri bugüne kadar ülkede istikrar, güvenlik hakim" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir şey milletin huzurunu bozmaya yetmedi, yetmeyecek"

Son yıllarda ülkedeki pek çok sıkıntının devlet ve milletin iş birliği ile aşıldığını belirten Binali Yıldırım, "90'daki, 80'deki, 70'deki olaylar olmadı mı? Oldu. Milletin desteği arkamızda olduğu için hepsi boşa çıkarıldı. 27 Nisan e- muhtırası, Gezi olayları, 17-25 Aralık, 15 Temmuz hiçbir şekilde milletin huzurunu bozmaya yetmedi" ifadelerini kullandı.

"Pandemi döneminde ayakta kalan ülkeler Çin ve Türkiye"

Son yıllarda korona virüs pandemisi nedeniyle dünyanın genelinin çok büyük sıkıntılar yaşadığını ve bu süreci Çin ile birlikten en az hasarla atlatan ikinci ülkenin Türkiye olduğunu belirten Yıldırım, "Biz 2019 yılını bitirirken 2020 2019'dan daha iyi olacak demiştik. Hedeflerimizi koyduk, planlarımızı yaptık. Ama gel gör ki bizim hesabımızda olmayan, dünyada hiçbir ülkenin de hesabında olmayan bir işle karşılaştık. Korona virüs salgını ortaya çıktı ve yarım gramlık bir mikrop 8 milyar insanı esir aldı. Diz çöktürdü. Bütün insanlığa diz çöktüren bir mikroptan bahsediyoruz. Bizim 2020 hedeflerimiz haliyle tutmadı. 2020'de dünya ortalama yüzde 3,5 küçüldü. Yani bütün dünya fakirleşti. İki ülke sadece ayakta kalabildi. Çin ve Türkiye. Türkiye bütün bu zorluklara rağmen yüzde 1.8 büyümeyi gerçekleştirdik. Bu da Türkiye'nin başarısıdır. 2021'de yine hedefimizi 2020 yılından daha yukarıya koyduk. Salgının devam etmesine rağmen hedeflerini tutturan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Bu yıl yüzde 10 gibi bir büyümeyi gerçekleştireceğiz" dedi.

"Sancılı pandemi sürecinden en az hasarla çıktık, pek çok ülkeye yardıma koştuk"

Dünya genelindeki belirsizlik ortamının ülkelerin ekonomilerini bozduğunu ve son zamanlarda yaşanan sıkıntıların bu nedenle ortaya çıktığını ifade eden Yıldırım, "Ülkemizde büyüme var ama sorunlarımız da var. Belirsizlik var. Riskleri yönetebilirsiniz ama belirsizliği yönetemezsiniz. Yarın ne olacağını işin nereye gideceğini bilemezseniz tedbir almakta zorlanırsınız. Aldığınız tedbir hiçbir şeye yaramaz. Pandeminin de böyle bir özelliği var. Şu anda dünya çaresiz. Ne zaman biteceği bilinmiyor. Verdiği hasarın boyutunun da ne olacağını kimse tam olarak hesaplayamıyor. Bütün bu şartlar altında biz bu sancılı süreçten Türkiye olarak en az hasarla çıkan ülkelerin başında geliyoruz. Sadece kendimiz için değil 156 ülkeye de yardım elimizi uzattık. Afrika'yı yıllarca sömürenler kaynaklarını kurutanlar pandemiden dönüp yüzlerine bakmadılar. Biz oraya da aşı gönderdik, sağlık malzemesi gönderdik. Biz inancımızın gereğini yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Yaşadığımız bu zorluklar geçicidir, bu süreci el ele vererek aşacağız"

Son yıllarda özellikle ekonomik anlamda yaşanan sıkıntılara değinen ve zorlu sürecin geçici olduğunu aktaran Binali Yıldırım, "Biz büyük bir milletiz. Bugün yaşadığımız bu zorluklar geçicidir ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizle, yerel yönetimimizle el ele vererek bu sıkıntıları da aşacağız. Birlikte aşacağız. Bugüne kadar nasıl aştıysak, 15 Temmuz'da 7'den 70'e nasıl meydanlara indik ve ülkeye sahip çıktıysak, bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi ise yine yaparız. Küresel ve bölgesel kumpaslara da asla ve asla pabuç bırakmayız. Bölgenin kaderini haritasını değiştirmek isteyen emperyal girişimler var. Bunun farkındayız. Biz eğer Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı Harekatı'nı yapmamış olsaydık bugün güney hudutlarımızda bir terör yapılanması ve terör devleti kurma çabasının gerçeğe dönüşme ihtimali vardı. Halen bu tehdit var mı? Evet var. Ama unutmasınlar Türkiye de var. Türkiye burada olduğu sürece burada hiç ama hiç kimse ameliyat yapamaz. Bunun bilinmesi lazım. Dost bildiklerimizin terör örgütlerine müzahir davranışlarını da not ediyoruz. Gerektiği zaman gerektiği ölçüde cevabı da verilecektir. Daha gidecek çok yolumuz var. Bunun için canla başla gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Bu işleri tabi ki de tek başımıza yapmıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızın katkısı olmasa elbette eksik kalırız ve başarı eksik kalır" diye konuştu.

Gaziantep'te bir otelde düzenlenen programa AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Müslüm Yüksel, Derya Bakbak, Sait Kirazoğlu, Mehmet Erdoğan, Ali Şahin, Ahmet Uzer, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti il ve ilçe teşkilatları, hemşeri dernekleri yöneticileri ve üyeleri katıldı.