Binali Yıldırım ve İsmet Yılmaz Gaziantep'te

Kendi ismini taşıyan okulun açılışını yapmak için Gaziantep'e gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada, kurdaki dalgalanmanın daha fazla sürmeyeceğini belirterek, “Her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır. Önümüzde daha yapacak çok iş var” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, isimlerini taşıyan okulların açılışı ile bir dizi temasta bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Şehitkamil ilçesine bağlı Kuzey Şehir bölgesinde inşa edilen 2 okul, törenle eğitime açıldı. Törene AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Davut Gül, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ile belediye başkanları ve milletvekilleri katıldı.

Protokol üyeleriyle birlikte okula gelen Yıldırım ile Yılmaz, davul ve zurna eşliğinde oynanan halk oyunlarıyla karşılandı. Açılış törenin konuşan Yıldırım, her zorluğun arkasında bir ferahlık olduğunu belirterek, döviz kurunda yaşanan belirsizliğin yakın zamanda son bulacağını ifade etti.

“Bu şehir, vefalı bir şehirdir”

Açılışta konuşan Fatma Şahin, 20 yıl önce Cumhurbaşkanlığı önderliğinde yola çıktıklarını söyledi. Yola çıkmadan önce hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söylediklerini aktaran Şahin, “Cumhurbaşkanlığımızın güçlü liderliği, başbakanımızın öncülüğünde halka hizmet hakka hizmet anlayışıyla çalıştık. İyi ki başbakanımız var. İsmet Bakanımın ne zaman yanına gittiysek bize yok demedi. İsmet Bakanıma çok teşekkür ederiz. Bu şehir vefalı bir şehirdir. Kimin nasıl çalıştığını bilir” dedi.

“7 bin derslik için ihaleye çıkacağız”

Vali Davut Gül ise konuşmasında gençlerin en büyük ihtiyacının eğitim olduğunu belirterek, “Sayın Başbakanım, sizin ve İsmet Yılmaz Bakanımın döneminde 4 bin derslik yapıldı. Kolejlerde olan her şey bu okullarda var. Bu okullarda yetişen öğrenciler İnşallah sizlerin geldiği yere gelirler. İhaleye çıkacağımız 7 bin dersliğimiz var. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde gelecek sene de ilave ek 2 bin derslik yapılınca tekli eğitim dönemine geçeceğiz. Sizler ve hayırseverlerimiz bu eksiklerin giderilmesi için büyük katkı verdiler” ifadelerini kullandı.

“Yıldırım aslında bilgi oto yollarının kralıdır”

AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz'da törende yaptığı konuşmada, nüfusun eğitilmesi durumunda güç olacağını, eğitilmemesi durumunda ise yük olacağını belirtti. Türkiye'nin beşeri sermayesini geliştiren nadir ülkelerden olduğunu aktaran Yılmaz, “Kaliteli bir eğitim için yeni okullar yapıldı. Derslik başına düşen öğrenci sayısı azaldı. Binali Yıldırım, yolların kralı olarak tanınsa da aslında o bilgi oto yollarının kralıdır. Biz EBA'yı ona borçluyuz. Eğitim teknolojiyle buluştu. Salgın döneminde FATİH projesinin etkisi net bir şekilde görüldü. Ülkenin dört bir tarafında okul türleri yaygınlaştı. Eskiden bir ilçede tek lise varken şimdi 3-4 farklı lise var. Bütün bu yapılanların yanında yapılacak çok iş var” dedi.

“Biz en önemlisini, akıl yollarını yaptık”

AK Parti Grup Başkanvekili Binali Yıldırım ise gençleri geleceğe hazırlayacak olan mekanların açılışını yapmak için gazi şehre geldiklerini söyledi. Eğitimin beşikten mezara kadar devam ettiğini paylaşan Yıldırım, “Şimdi gençler bizleri eğitiyor. Dünya değişiyor. Bilgiyi almak için Çin'e, Hindistan'a gitmeye gerek yok. Bilgi yavrularımızın elinin altında, bir tuşla bilgiye erişiliyor. Ama bunun için de yol lazım. Sadece tuşa basmakla olmuyor. O bilgiyi okyanusun ötesine taşıyacak yollar lazım. Millet bizi yollarla, viyadüklerle, havalimanlarıyla, köprülerle tanıdı ama biz en önemlisini yaptık. Akıl yollarını yaptık. 2020 Martından bu yana bir mikropla dünya mücadele ediyor. Ama ne yaptık? O süre içerisinde akıl yollarını yaptığımız için hayat devam etti. Alışveriş oldu. Devlet daireleri hizmet verdi. İnternetle uzaktan her işi yapar hale geldik. Bu imkan olmasaydı neler yaşayacağımızı siz düşünün” dedi.

“Gaziantep yük olan değil yük taşıyan bir şehirdir”

İktidara geldiklerin geniş bant internet erişiminin olmadığını aktaran Yıldırım, “Şu anda internet oto yolları var. On binlerce mobil istasyonumuz var. Yurt dışında binlerce kilometre fiber altyapımız var. Sınıflarda akıllı tahtalar var. 70 yılda yapılanla son 20 yılda yapılanı vali bey açıkladı. Bin 500 derslik daha yaparsak Gaziantep'in derslik ihtiyacı kalmıyor. Okul öncesi eğitim mefhumu yoktu bu ülkede. 3 yıl içindeki hedef, okul öncesi eğitimde yüzde 90'una ulaşmak. Gaziantep üreten bir şehirdir. Gaziantep Türkiye'ye yük olan değil yükünü taşıyan bir şehirdir. 5 organize sanayi bölgesi var. İhracatı 10 milyar doları aşıyor. Böyle şehirler fazla değil. Amacımız bu sayıyı arttırmaktır” diye ekledi.

“Kurdaki dalgalanma böyle sürmeyecek”

Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görmek için yurt dışına çıkılması gerektiğini sözlerine ekleyen Yıldırım, “Türkiye bölge istikrarının teminatıdır. AB ülkeleri pandemi çıkınca birbirlerine düştüler. Biz yolları böldük ama sevenleri buluşturduk. Bir şeye çok dikkat ettik. Yolları böleriz ancak Türkiye'yi böldürmeyiz. Çok şükür bugün güneydoğuda da batıda da ülkenin her tarafında insanlar güvenle seyahat edip iş yapabiliyor. Tüm bunlar kolay olmadı. Ama bunların gerçekleşmesinin ardında aziz milletin duası var. Her şey yönetebilirsiniz. Kriz olur, deprem olur, sel olur. Bunların hepsini yaptık. Ama belirsizliği yönetemezsiniz. Şu anda korona virüsten dolayı tüm dünyada belirsizlik devam ediyor. Birçok ülke ekonomisinde kurdaki dalgalanmalar devam ediyor. Ama bu böyle sürmeyecek. Her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır. Önümüzde daha yapacak çok iş var. Gençlerimize en güzel geleceği hazırlamak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti. Okulların içini gezen protokol üyeleri, öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet etti.