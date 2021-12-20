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Binali Yıldırım ve İsmet Yılmaz'ın Gaziantep temasları

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Gaziantep Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.


AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, bir dizi temasta bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Yıldırım ve Yılmaz, ilk olarak Gaziantep Valiliğini ziyaret etti. Burada Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından karşılanan Yıldırım ve Yılmaz, valilik şeref defterini imzaladı. Binali Yıldırım ve İsmet Yılmaz, beraberindeki milletvekilleri ile birlikte Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) Mütevelli Heyeti üyeleriyle buluşma toplantısına katıldı. Toplantının ardından Yılmaz ve Yıldırım, Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

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