Binanın çatı kısmındaki boruya sıkışan kırlangıcı itfaiye kurtardı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir binanın çatı kısmındaki su gideri borusuna sıkışan kırlangıç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesinde mesleki eğitim merkezi olarak kullanılan binanın çatı kısmında bulunan yağmur suyu gider borusuna bir kırlangıç sıkıştı. Boruya sıkışan kırlangıcı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 20 dakikalık çalışmanın ardından çatının hemen altındaki boruya ulaşarak kırlangıcı sıkıştığı yerden kurtardı.

Kurtarılan kırlangıç daha sonra doğaya bırakıldı.