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Binlerce insanın adım attığı sokaklarda kısıtlama sessizliği

Gaziantep’te, 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizlik sürüyor.

Gaziantep'te, 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizlik sürüyor. Normal günlerde binlerce insanın hareket halinde olduğu cadde ve sokakların boş hali havadan görüntüledi.


Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşı öncesi başlayan ve 80 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Gaziantep'in tarihi meydanları ile yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak kullandığı Karagöz Caddesi, İstasyon Caddesi, Gaziler Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Mütercim Asım Caddesi boş kaldı.


80 saate süren kısıtlama 4 Ocak Pazartesi günü sabah saat 05.00'te sona erecek.

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