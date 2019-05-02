Binlerce öğrenci oyun ve sporla keyifli zaman geçiriyor

Temel cimnastik ve geleneksel çocuk oyunları spor okullarıyla her yıl binlerce minik öğrenciyi sporla tanıştıran Şehitkamil Belediyesi, İbrahimli Spor Merkezi'nde minikler için özel olarak oluşturduğu cimnastik salonunda her ay 4-10 yaş aralığında 400'ün üzerinde minik sporcuyu misafir ediyor.

Kuvvet, dayanıklılık, esneklik, koordinasyon ve sürat antrenmanlarının eğlenceli çalışmalarla gerçekleştirildiği İbrahimli Spor Merkezi'nde minikler, çalışmalara büyük ilgi gösteriyor. Haftanın 7 günü 20 farklı seans seçeneği ile velilere geniş bir yelpazede tercih imkanı sunan İbrahimli Spor Merkezi, miniklerin çalışmada olduğu esnanda anne ve babalara tercih ettikleri saatlere göre çocuklarıyla eş zamanlı olarak fitness, pilates, zumba çalışmalarına katılma imkanı sunuyor. Sağlanan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getiren ebeveynler, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.

Her ay 20 farklı seansta 400'ün üzerinde sporcu eğitim görüyor

Temel cimnastik ve geleneksel çocuk oyunları çalışmalarının miniklerin fiziksel ve ruhsal gelişimine büyük katkı sağladığını ifade eden Temel Jimnastik Antrenörü Seda Ay, İbrahimli Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen temel cimnastik ve geleneksel çocuk oyunları çalışmaları ilgili yaptığı açıklamada, "Jimnastik; çocuklarımıza hitap eden, onların fiziksel ve ruhsal gelişimine büyük katkı sağlayan bir branş. Bu nedenle Şehitkamil Belediyemiz tarafından İbrahimli Spor Merkezinde 4-10 yaş aralığında olan çocuklarımıza yönelik özel bir spor alanı dizayn edildi. Oyun, spor ve eğlencenin uzman eğitmenlerin özel dokunuşlarıyla harmanlandığı temel cimnastik ve geleneksel çocuk oyunları çalışmalarına her ay 20 farklı seansta 400'ün üzerinde minik sporcu katılıyor. Mutlu ve özgüvenli bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Çocuklarımız, imkan verildiğinde neleri yapılabileceklerini, başarabildiklerini bize her fırsatta kanıtlıyorlar. Çocuklarını bizlere emanet eden değerli velilerimize teşekkür ediyorum. Tüm sporcu öğrencilerimize spor yaşamlarında yürekten başarılar diliyorum" diye konuştu.