Ş. ve Serencam Yayınları'nın ortaklaşa düzenlediği “Bir Bayrak Şiir Bekliyor” adlı şiir yarışması sonuçlandı. Yarışmada derece girenler, 28 Aralık'ta ödüllendirilecek.

Gazi Kültür AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, “Al bayrağımız toplumsal olarak bizi biz yapan değerlerin en başında gelmektedir. Birlik ve beraberliğimizin en önemli göstergelerinden biri olan bayrağımızla ilgili bir şiir yarışması düzenleyerek, edebiyatımıza yeni şiirler, yeni şairler kazandırmak istemiştik. Şiiri bir parça da olsa, toplum hafızasında tekrar hatırlatmak amacıyla ve millet olarak birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız olduğu şu dönemde böyle bir organizasyona karar vermiştik. Milli ve manevi değerlerimizi, çocuklar ve gençler üzerinde etkili kılmadıkça geleceğimizden emin olamayız. Şanlı ve kahramanlık dolu bir geçmişten geliyoruz. Bu değerlerimiz yeni yetişen kuşaklara doğru ve kararlı bir şekilde vermek zorundayız” dedi.

Yarışmaya yurt içi ve dışından yoğun bir katılım gerçekleşti. Yarışmada ön seçici kurul olarak, Halit Yıldırım, Mustafa Doğan, Osman Yücel, Erhan Çamurcu görev aldı. Üst seçici kurulda ise, Bestami Yazgan, Müştehir Karakaya, Cahit Koytak, Hakan İlhan Kurt, Metin Önal Mengüşoğlu, Gülşen Gazel ve Halil İbrahim Yakar bulundu. Ön seçici kurul, bütün şiirleri titizlikle tek tek inceledi, üst kurul ise nihai kararı verdi. Lise ve ilköğretim öğrencilerinden gelen şiirler seviyelerine göre değerlendirildi. Yurt dışında yaşayan Türklerden gelen şiirler, ağız yapısına müdahale edilmeden orijinal haliyle kabul edildi. Yarışmaya, 803 yetişkin, 83 lise ve 10 ilköğretim düzeyinde olmak üzere toplam 896 şair katıldı. Şairler 648 hece vezni, 13 aruz vezni, 325 serbest tarz olmak üzere toplam 896 şiirle yarıştı. Yarışmaya yurt içinden 75 il, yurtdışından ise Almanya, Romanya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan ve İran'dan katılım sağlandı. Jüri tarafından yayınlanmaya değer görülen 138 yetişkin ve 24 öğrencinin şiirinden oluşan bir “Bayrak Şiirleri Antolojisi Kitabı” hazırlandı.

Yarışmada dereceye girenler

Bursa'dan Sevim Yakıcı “Bayrak Yar” şiiriyle 5 bin lira, Trabzon'dan Ali Kemal Mutlu “Al Mühür” şiiriyle 3 bin lira ve Ankara'dan Nuray Alper “Al Sancağın Altında” şiiriyle 2 bin lira para ödülüne layık görüldü.

Yarışmada mansiyon ödülünü, Gaziantep'ten Abdül Hadi Bay'ın “Bayraklar Dalgalansın” şiiri, Erzurum'dan Yaşar Bayar'ın “Bir Bayrağın Kıyam Perspektifi” şiiri, Artvin'den Arif Odabaş'ın “Sana Emanet” şiiri, Kayseri'den Menderes Oyanık'ın “Kutlu Vaveyla” şiiri, Şanlıurfa'dan Mustafa Sade'nin “Mukaddes Hatıra” şiiri, Gümüşhane'den Talat Ülker'in “Ses Bayrağı” şiiri ve Samsun'dan Kenan Yavuzaslan'ın “Nazlı Güzel” şiiri kazandı.

Liseler arası şiir yarışmasında, Gaziantep 8 Şubat Anadolu Lisesi'nden Yusuf Baha Köksal, “Gök Bayraktan Al Bayrağa” adlı şiiriyle birinci oldu. Hatay Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi'nden Emine Nazlı Altan'ın “Şehidin Gözyaşı” şiiri, ikincilik ödülü kazandı. Şırnak Şükrü Geliş Fen Lisesi‘nden Yahya Özçınar'ın “Ben Sen'im, Ben Biz'im, Ben Al Bayrağım” şiiri üçüncü oldu. Yarışmada, Gaziantep İl Genel Meclisi Anadolu Lisesi'nden Metehan Söylemez'in “Ay-Yıldız” şiiri dördüncü sırada yer aldı. Gaziantep Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam hatip Lisesi'nden Esra Kösele'nin, “Semaların Şahı” şiiri ise beşinci oldu.

Gaziantep Özel SANKO Okullarından Nazlı Işıl Koper'in “Gülümse Bayrağım” şiiri, Gaziantep İmam Çoban İlkokulu'ndan Osman Emre Yüksel'in “Bayrağımdır Benim” şiiri, Gaziantep Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu'ndan Nuray Yavuz'un “Şanlı Bayrağım” şiiri ise, cesaret ödülüne uygun görüldü.