Bir günde 3 bin 549 ton asfalt serimi

Şehir merkezi ile kırsal mahallerde bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, bir günlük çalışma planına göre Seyrantepe Mahallesi Nihat Özdemir Caddesi'nde yeni imar yolu çalışması için 946 ton, Kozluyazı- Suboğazı kırsal mahalleleri arasındaki yol çalışmasında 910 ton, Gaziray Stadyum İstasyonu'nda yapılan yeni yol için 925 ton, yol bakım çalışmaları için ise 768 ton olmak üzere toplam 3 bin 549 ton asfalt sıcak asfalt serimi yaptı.

İlçe kırsal mahallelerinde sathi kaplama çalışmaları devam ediyor

Ekipler ayrıca kırsal mahallelerini birbirine ve ana yollara bağlayan hat üzerinde ise sathi kaplama çalışmalarına Şahinbey, Oğuzeli, Nizip ve İslahiye ilçelerinde devam ediyor.

Bu çerçevede Şahinbey ilçesinde, Yaycı-Kayalıpınar, Yaycı - Kayakent, Serince, Beştepe, Dokurcun, Doğanca, Kayakent bakım ve sathi kaplama çalışmasına devam etti.

Oğuzeli ilçesinde; Altınyurt mahallesi, Karpuzatan mesire alanı ve Oğuzeli merkez bağlantı yolu, İkizkuyu, Yeniyazı, Kayalıpınar, Gebeköy ince yol grup yolu bağlantısında çalışmalar sürüyor.

Nizip ilçesinde; Boyluca, Köseler grup yolu bağlantısı, Dayıdağı Boyluca grup yolu bağlantısı, Dayıdağı, Arıl, Yeniyazı Nizip yolu bağlantısında sathi kaplama sürerken, İslahiye İlçesinde, Altınüzüm, Yukarı Bilenler, Aşağı Bilenler arası bağlantılarında sathi kaplama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.