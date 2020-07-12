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Bir kadını zorla alıkoyan şüpheli şahıs yakalandı

Gaziantep’te, bir kadını hürriyetinden yoksun bırakarak zorla alıkoyan şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te, bir kadını hürriyetinden yoksun bırakarak zorla alıkoyan şüpheli şahıs gözaltına alındı. Mağdur kadın ise kurtarıldı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öğretmenevleri Mahallesi'nde bir adreste bir kadının zorla alıkonolduğuna yönelik ihbar aldı. Alınan ihbarın ardından çalışma başlatan ekipler, kadını hürriyetinden yoksun bırakan şüpheli şahsı yakaladı. Operasyon sonucu mağdur kadın kurtarılırken adreste yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca, 1 adet fişek, bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Kadını hürriyetinden yoksun bırakan şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı belirtildi.

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