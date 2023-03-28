Bir mağaradan 24 ülkeye yolculuk

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Oyuncak ve Çocuk Müzesi'nin altında tesadüfen bulunup restorasyonu yapılan mağarada, 24 ülkeye ait geleneksel çocuk kıyafetleri sergileniyor. Oyuncak müzesinde yer alan mağara ziyaretçilerini küçük bir dünya turuna çıkarırken müzede 24 ülkenin bayrakları ile yöresel ve mimari eserleri yer alıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Oyuncak ve Çocuk Müzesi'nin altında bulunup restorasyonu yapılan mağarada Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Amerika'ya kadar birçok kıtada yer alan ülkelerin çocuklarının giydiği geleneksel kıyafetler yer alıyor. Çocuk Müzesi, 2013 yılında restore edilirken mağarada bulunan 24 ülkenin geleneksel kıyafetleri çocuk maketlerin üzerinde ülkelerin bayrakları ile birlikte sergileniyor.

“Türkiye'de sadece Gaziantep'te bulunuyor”

Oyuncak ve Çocuk Müzesi'nin 6 Nisan 2013 tarihinden bu yana faaliyet gösterdiğini ve Türkiye'de sadece Gaziantep'te, hatta dünyada mağara galerisinin bulunduğu tek oyuncak müzesi olduğunu ifade eden Müze Sorumlusu Aslıhan Yakıcı, "Oyun ve oyuncak müzemizin mağara bölümündeyiz. Burası iki katlı bir mağara ve diğer oyuncak müzelerinden ayıran bir yerdeyiz. Burada 24 tane ülkenin yöresel kıyafetleri mimari eserleriyle birlikte sergilenmekte ve biz bu alanı dünya çocuklarına armağan etmiş bulunmaktayız. Gelen ziyaretçilerimizin çok yoğun ilgisinin görüldüğü bir bölüm burası. Buraya gelen çocuklar ve yetişkinler diğer ülkelere ait yöresel kıyafetleri ve mimari eserleri buradaki maketler üzerinde görmüş oluyorlar. Ayrıca Gaziantep'e ait mağarayı gezmiş oluyorlar. Mağaramızın özelliklerinden biri de 2 katlı olması. Biz sadece birinci katı kullanıyoruz. Ziyaretçilerimize de bilgiler veriyoruz. Bu şekilde bir alanın bulunması ve dünya çocuklarına armağan edilmesiyle diğer müzelerden ayrılıyor. Burası Türkiye'de sadece Gaziantep'te bulunuyor. Hatta dünyada da mağara galerisinin bulunduğu tek oyuncak müzesi biziz. Mağara bölümümüzü çok beğeniyorlar. Yoğun bir ilgi var zaten. Sadece mağara için bile gelenler var. İnsanlara hem maketleri tanıtmış oluyoruz, 24 ülkeyi tanıtmış oluyoruz hem de buraya gelip Gaziantep'e ait mağaranın yapısını görmüş oluyorlar. Yaz ve kış aylarında çok ilgi görüyor” dedi.

“Yabancılar kendi ülkelerine ait figürleri görünce mutlu oluyorlar”

Müzeyi ziyaret eden yabancı turistlerin kendi ülkelerine ait kültürel yapıları görünce mutlu olduklarını belirten Aslıhan Yakıcı, “Mağaramız yapay bir mağara. Burası daha önce kazıyarak yukarı çıkardıkları malzemelerle ev yapımında kullanıyorlar. Buradaki malzemeleri farklı amaçlarla kullanıyorlar. Sığınak olarak kullanılmış. Hem bir dönem hayvan beslenilmiş hem depo olarak kullanılmış. Müzemize gelen ziyaretçilerimiz öncelikle böyle bir alanı gördüklerinde sürpriz oluyor onlara. Bir de yabancı misafirimiz geldi. Japonya, Mısır'dan veya Rusya'dan buraya gelip kendi ülkelerine ait böyle maketleri gördükleri zaman da çok mutlu oluyorlar. Onlara da sürpriz olmuş oluyor. Buradan çok etkilenerek ve bize çok teşekkür ederek gidiyorlar” ifadelerini kullandı.

Bir mağarada dünya turu

Ziyaretçilerine eşsiz bir dünya turu yaşatan oyuncak müzesinde vatandaşların 24 ülkeye yolculuk ettiğini söyleyen Yakıcı, “Yani buraya dünyaya yolculuk da diyebiliriz. Buraya geldikleri zaman dünyaya yolculuk da ediyorlar. Çocuklarda dünya ülkelerini tanımış oluyorlar. Hatta biz burayı da gezdirirken çocuklara şimdi dünyada sizinle bir yolculuğa çıkacağız diyerek tek tek ülkeleri gezdirmiş gibi anlatıyoruz. Bir mağarada 24 ülkeye yolculuk. Buraya geldikleri zaman insanlar bir mağarada 24 tane ülkeye yolculuk etmiş oluyorlar. Kısa bir dünya turu yapmış oluyorlar” diye konuştu.