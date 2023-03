Bir yılda yağan yağmurun dörtte biri bir gecede yağdı

Yaklaşık 4 bin belediye personelinin görev yaptığı gecede 45 kişi ise mahsur kaldığı alanlardan kurtarılarak güvenli noktalara taşındı.

Gaziantep'te yıl içerisinde yağan yağmurun dörtte biri dün gece 4 saatlik sürede şehri etkisi altına aldı. Son 24 saatte metrekareye 91.5 milimetrekare yağış ile rekorun kırıldığı şehirde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye, GASKİ ve fen işleri gibi toplam 4 bin personel görev yaparak, gece boyu nöbet tuttu. Kuvvetli yağış ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek sel ve su baskınlarına karşı önlem alan ekipler il genelindeki 45 kişiyi ise otopark, ev, araç içi gibi riskli alanlardan kurtararak, güvenli bölgelere taşıdı.

Tehlike geçmedi

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, şiddetli yağışların devam edeceğini belirterek, sel ve su baskını gibi tehlikenin devam ettiğini duyurdu. Vali Gül, paylaşımında, "Son 24 saatte Gaziantep merkezde metrekareye 91,5 milimetre yağış düştü. Bu oran, şehrimizin tarihindeki en yüksek miktardır. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız imkanlarını seferber etti. Yağışın devam etmesi beklenmektedir. Lütfen dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.

Kuvvetli yağışların meydana geldiği gecenin ardından AFAD koordinasyon toplantısına katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, "Biz, gayretten sorumluyuz. Biz kendi görev alanımızdan sorumluyuz. 6 Şubat itibariyle bu yaşanan olayları her an bir kez daha olacakmış gibi düşünüp kurumsal kapasitemizi güçlendiriyoruz. Bu yüzden zayıf ve güçlü taraflarımızı çok geç olmadan belirlemeliyiz. Dolayısıyla şehrin güvenliği için afet krizlerine karşı para harcayıp ekipman teminini yapmamız lazım. Düzenli aralıklarla ekipman envanterimizi güçlendirip, yenileyerek personel sayımızı artırıyoruz. Bunun yanında kalifiye personel gücünü ve eğitici eğitimlerinin de yerinde ve zamanında yapıp şehrin güvenliğini her daim temin etmek hedefindeyiz” dedi.

İtfaiye 400 personeli ile sahadaydı

GBB İtfaiye Daire Başkanlığı, 390 personel, 65 araç ve 105 motopomp ile kent genelinde 65 noktada arama-kurtarma ve su tahliyesi operasyonu yürüttü. Operasyonlarda yaklaşık 45 vatandaş mahsur kaldığı otopark, ev, araç içi gibi riskli alanlardan kurtarılarak güvenli noktalara taşındı. Diğer yandan GASKİ ise 25 kılavuz ve vidanjör, 18 büyük pompa, 2 kanal görüntüleme, 12 dalgıç pompa ve 150 personel ile sağanak ve dolu nedeniyle kapanan yollara müdahale edildi. Ekipler, taşan logar ve kanalizasyonlara da zamanında müdahale ederek, sel ve su baskınlarının önüne geçti.