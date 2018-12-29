Bir zamanlar süper ligin efsane takımı, şimdi borç batağında

Gaziantepspor Külübü'nün son 6 ay içerisinde yapılan borç tespit çalışmalarında, futbolcu, teknik adam, personel, firma, devlet kurumları ve yöneticilere kur farkı ile birlikte toplam 155 milyon TL borcu belirlendiği duyuruldu. Hakkında birçok temlik ve icra dosyası da bulunan kulübün tüm borçlarının tespit edilebilmesi amacıyla Gaziantep Valiliği bünyesinde mali durum tespit komisyonu kuruldu.

Gaziantepspor Kulübü tarafından resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, Kulüp Başkanı Hasan Şahin'in göreve geldiği günden itibaren 6 aylık dönemde tespit edilen güncel borç raporu kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, kulübün muhasebe kayıtları, TFF, Spor Toto, FİFA dosyaları ve İcra dosyalarından çıkartılan güncel borcun toplamda 155 milyon TL olduğu duyuruldu.

Kulübün tespit edilen borç durumu ile ilgili şu bilgiler verildi:

"Yabancı futbolcu ve kulüpler, 8 Milyon Euro (Güncel kur ile 48 Milyon TL). Yerli futbolcu ve teknik adamlar, 28 Milyon TL (TFF ve Spor Toto İcra-Temlik). 3. Şahıslar, firmalar, eski personel, 10 Milyon TL (TFF ve Spor Toto İcra-Temlik). FIFA-TFF- Avukat yargılama giderleri, 628 Bin TL. Faktoring firmalarına 30 Milyon TL (TFF ve Spor Toto İcra-Temlik). Sosyal Sigortalar Kurumu, 10 Milyon TL (TFF ve Spor Toto İcra-Temlik). Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, 5 Milyon TL (TFF ve Spor Toto İcra-Temlik). Vergi Dairesi, 22 Milyon TL (Ceza Borcu Hariç) (TFF ve Spor Toto İcra-Temlik). Eski yönetici alacakları: 1,5 Milyon TL (TFF Temlik)."

"Kulübe 1 TL dahi gelmiyor"

Açıklamada, kulübün TFF, Spor Toto nezdindeki hesaplarına gelen icralar nedeniyle 1 TL dahi kulüp gelirlerinden faydalanılamadığı belirtilirken, "Çıkartabildiğimiz bu mali rapor haricinde başka borç olup olmadığı bilinmemektedir. Alacaklıların tümü TFF ve Spor Toto nezdindeki hesaplarımıza icra getirmiş olup, Kulübümüze gelirlerinden 1 TL dahi gelmemektedir. Bazı alacaklıların ödemesi yapıldığı halde muhasebe kayıtlarında banka ödeme dekontlarına ulaşılamadığından TFF ve Spor Toto'da Kulübümüz halen borçlu görünmektedir. Bu konuda Savcılığa suç duyusunda bulunmamıza rağmen şu ana kadar hiçbir sonuç elde edilememiştir. Ayrıca Sosyal Sigortalar Kurumu alacakları için tesislerimizde Kulübümüze ait olan bir kısım bölüm için icradan satış kararı almıştır. Eski yönetimin bir faktoring firmasından aldığı para karşılığı tesislerin yerine bu firmaya temlik olarak verildiği karar defterinde ve yapılan sözleşmelerde görünmektedir.

Tüm gelirlerine temlik konulan kulübümüz bu tablo karşısında, FIFA disiplin kurulundan ceza almamız için talepte bulunan tüm muhataplarına mektup yazarak taksitlendirme ve alacak ertelemesi talep etmiştir. Ancak gelinen noktada ödeme yapılamadığından dolayı FIFA dosyalarından -21 puan ceza almıştır. Ayrıca Kalba Union kulübüne olan 250 bin Dolar borç nedeni ile alt lige düşürülme cezası verilmiştir" denildi.

Borç tespit komisyonu kuruldu

Gaziantep Valisi Davut Gül'ün talimatları ile kulübün tüm borcunun tespit edilebilmesi amacıyla valilik bünyesinde borç tespit komisyonu kurulduğunun da duyurulduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Valimiz Davut Gül'ün direktifleri ile Kulübümüzün borç durumunu tespit amacı ile Valilik bünyesinde komisyon kurulmuş olup, çıkacak olan mali durum raporu tüm sporseverler ile paylaşılacaktır. Tüm bu mali durum tablosu ortada iken, göreve geldiğimizde transfer yasağı olan bir kulübün tüm futbolcularının boşa düştüğünü gördük ve kısa süre içinde bu durumu düzelttik. Birçok oyuncu ile tekrardan anlaşmalar yapılarak takımda kalmasını sağladık. Takımın sezona başlaması için gerekli olan Lisans işlemleri, Formalar, Antrenman ve Mutfak İhtiyaçları ivedilikle karşılandı. Kulübümüze üyelikler açıldı. Deplasmanlara gidemeyecek olan takımımızın uçakla deplasmanlara gitmesi sağlandı. Oyuncularımız en iyi otellerde konakladı. Alınan galibiyetlerde primleri dağıtıldı. Geliri ve hiçbir desteği olmayan Gaziantepspor'umuz için elimizden gelen her şeyi en iyi şekilde yapmaya çalıştık."