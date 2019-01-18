Birecik'te Mahmut Mirkelam sevinci

AK Parti Birecik İlçe başkanı Mahmut Mirkelam'ın Belediye Başkanı adayı olduğu yönündeki haberler ilçede bayram sevinci yaşattı.

Birecik Belediye Başkanı Av. M. Faruk Pınarbaşı, Değerli halk insanı, işadamı Mahmut Mirkelam ile kol kola partimizin neferleri olarak seçim gününe kadar gece gündüz durmadan çalışacaklarını söyledi.

Birecik, Uzun bir süredir nefesler tutularak beklenen Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde AK Parti Belediye Başkan adayının isminin Mahmut Mirkelam olduğunun bildirilmesi ilçede bayram sevinci yaşattı.

Hayırsever kişiliği ve fakir babası olarak tanınan Mahmut Mirkelam, 1960 Birecik doğumlu ve 19 Dönem (1991 - 1995) DYP Şanlıurfa Milletvekili Ferit Aydın Mirkelam'ın dört çocuğundan biridir. İlkokulu ve ortaokulu Birecik'te bitirdi. Lise öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı. Yüksek Öğrenimini Gazi Üniversitesi, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde (AİTİA) gerçekleştirdi. Siyasete, Birecik'te Adalet Partisi (AP) Gençlik Kolları Başkanlığı yaparak başladı. Gençlik Kolları başkanlığı sonrası Doğru Yol Partisi (DYP) Birecik İlçe Başkanlığı yaptı. 1999 -2004 yılları arasında Demokrat Türkiye Partisi (DTP) ‘den, Birecik Belediye Başkanı seçilerek bir dönem belediye başkanlığı yaptı. Mahmut Mirkelam, AK Parti'nin kurulması sonrası siyaset hizmetini AK Parti çatısı altında sürdürmeye başladı. Gaziantep - Şanlıurfa otobanı ile İstanbul TEM'de akaryakıt istasyonlarıyla birlikte dinlenme tesisleri bulunan Mahmut Mirkelam, ayrıca çiftlikle uğraşıyor.

73 yıllık siyaset geleneği

Kanaat önderi olarak tanınan geniş manevi ve maddi imkanlara sahip bulunan Milletvekili aday adayı olan, aday gösterilmese de çizgisinden taviz vermeyen kişiliği ile takdir gören Mahmut Mirkelam, 73 yıllık siyaset geleneği olan bir ailenin mensubu. Sözü dinlenen, hatırı kırılmayacak bir isim olarak zaman zaman aşiretler arasında oluşan husumetleri ve kan davalarını bitirmesiyle tanınan Mahmut Mirkelam ve ailesi, Birecik ve Şanlıurfa'ya önemli eğitim kurumları kazandıran hayırsever kimlikleriyle tanınıyor.

Başkan pınarbaşı'nın yorumu

Birecik İlçesinde son iki dönem Belediye Başkanlığı yapan, hizmetleriyle ilçenin çehresini değiştiren Av. M. Faruk Pınarbaşı, Mahmut Mirkelam'ın adaylığının AK Parti'ye oy patlaması getireceğini söyledi.

Av. M. Faruk Pınarbaşı, aynı zamanda kayınbiraderi olan Mahmut Mirkelam ile bugüne kadar omuz omuza siyaset yaptıklarını belirterek, “Değerli halk insanı, işadamı Mahmut Mirkelam ile yine kol kola, partimizin neferleri olarak seçim gününe kadar gece gündüz durmadan çalışacağız” diye konuştu.