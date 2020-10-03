İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Biri etrafı gözetledi diğeri çaldı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bir evde hırsızlık yapan iki kişi güvenlik kamerasına yakalandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir evde hırsızlık yapan iki kişi güvenlik kamerasına yakalandı.


Olay, Şahinbey İlçesi 75. Yıl Mahallesinde gerçekleşti. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntülerde, şüphelilerden birinin hırsızlık için bir eve girdiği diğerinin ise o esnada etrafı gözetlediği görüldü. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri tespit ederek, gözaltına aldı. Şüpheliler yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.