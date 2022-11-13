Birleşmiş milletler toplantısı gibi düğün

Gıda ve medikal ürün sektöründe Türkiye'nin önde gelen ihracatçılarından olan Günel Dış Ticaret A.Ş'nin yönetim Kurulu Başkanı Osman Günel'in oğlu Mehmet Günel, dünyanın 7 farklı ülkesinde söz sahibi olan firmaların üst düzey yöneticilerinin de katıldığı düğün ile dünya evine girdi.

Gaziantep'te gerçekleşen düğünde Osman Günel'in oğlu Mehmet Günel ile Semiye Demir ile dünya evine girdi. Düğününe Umman, Azerbaycan, Libya, Gürcistan, Çin, Fransa ve Almanya'dan büyük kuruluşların üst düzey yöneticileri ve CEO'lar, ile İstanbul, Ankara, İzmir gibi Türkiye'nin bir çok farklı ilinden iş dünyasında tanınan isimler ile davetliler katıldı. Yerli ve yabancı davetliler, sanatçı İzzet Yıldızhan'ın söylediği şarkılarla coştu. Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan Arapça türkülerin yanı sıra Antebin hamamları ve barak türkülerini de seslendirdi.

Türkiye'nin son 20 yıldan buyana başarılı ihracat firmaları arasında bulunan Günel Dış Ticaret, yaklaşık 100 ülkeye ihracat yaparak ülkeye önemli bir döviz girdisine kaynak oluyor.