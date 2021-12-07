Birlik faaliyetleri ve ihracata yönelik devlet destekleri anlatıldı

GAÜN Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi Ayça Bahçeci'nin öncülüğünde öğretim üyeleri Doç. Dr. Hatice Pekmez, Dr. Öğretim Üyesi Erhan Durur ve Öğretim Görevlisi Hasan Saçıkara'nın destekleri ile gerçekleştirilen konferansa, GAİB Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Hasan Aydoğan ve Uzman Yardımcısı Ökkeş Tümeroğlu konuşmacı olarak katıldı.

GAİB Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Hasan Aydoğan, birlik faaliyetlerinin yanı sıra Gaziantep ve bölgede ihracat rakamları, ihraç edilen ürünler, en çok ihracat yapılan ülkeler, ülke ve ürün bazında ihracat rakamları konularına değindi. 2000 Yılından günümüze ülke ihracat grafiği detaylı olarak anlatıldığı konferansta, Mortgage Krizi, Arap Baharı ve konteyner krizlerinin ihracata etkileri öğrencilerin dikkatini çeken konuların başında yer aldı. GAİB Genel Sekreter Yardımcısı Serdar H. Aydoğan, “İhracata yönelik devlet destekleri konusunda uzmanlaşmanın, firmalara uygulamada büyük ölçüde katkı sağlayacaktır. Markalaşma, fuar destekleri gibi teşvikler firmalarımızı maliyet ve rekabet açısından avantajlı hale getirecektir” diye konuştu.

Uzman Yardımcısı Ökkeş Tümeroğlu ise ihracata yönelik devlet destekleri konusunda bilgi paylaşarak, destek kapsamları ve başvuru süreçlerini hakkında bilgiler verdi. Ökkeş Tümeroğlu öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, ihracat alanında kariyer yapmak isteyen öğrencilerin devlet destekleri konusunda uzmanlaşmalarını önerdi.