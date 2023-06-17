İhlas Haber Ajansı

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Bisiklet çalan şüpheli polis takibinden kaçamadı

Gaziantep’te araç içerisinde bisiklet çalan hırsız güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gaziantep'te araç içerisinde bisiklet çalan hırsız güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi'nde meydana geldi. Bir araç içerisinde bisiklet olduğunu fark eden şüpheli, arabanın içine bırakılan bisiklete yöneldi. Bisikleti gözüne kestiren hırsız rahat tavırları ile bisikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.


Olayın şüphelisi olduğu tespit edilen E.E. isimli şahıs yakalanarak, yapılan yasal işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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