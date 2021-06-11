Bisiklet hırsızları güvenlik kameralarından kaçamadı

Gaziantep'te bir apartmandan 2 adet bisiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli önce güvenlik kameralarına daha sonra da polise yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karacaahmet Mahallesi'nde bir apartmandan 2 adet bisikletin çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonrası güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilen 2 şüpheliyi yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelilerin hırsızlık anları ise apartmanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Şüpheliler, yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.