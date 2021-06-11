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Bisiklet hırsızları güvenlik kameralarından kaçamadı

Gaziantep’te bir apartmandan 2 adet bisiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli önce güvenlik kameralarına daha sonra da polise yakalandı.

Gaziantep'te bir apartmandan 2 adet bisiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli önce güvenlik kameralarına daha sonra da polise yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karacaahmet Mahallesi'nde bir apartmandan 2 adet bisikletin çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonrası güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilen 2 şüpheliyi yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelilerin hırsızlık anları ise apartmanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.


Şüpheliler, yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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