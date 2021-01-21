İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bisiklet yollarının uzunluğu 28 kilometreyi aştı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi hazırlanan 150 kilometrelik bisiklet yolu hattı için çalışmaları sürüyor.

Kente şuana kadar 28,5 kilometrelik bisiklet yolu kazandırıldı.


“Spor Dostu Kent” anlayışına Pandemi sürecinde ivme kazandıran Büyükşehir Belediyesince, artan nüfusun beraberinde getirdiği ulaşım sıkıntısını çözmek, temassız, sosyal mesafeli, gürültüsüz, çevre dostu, sağlıklı bir şehir profili oluşturmak ve sportif aktiviteleri gündelik yaşama kazandırmak amacıyla hali hazırda yapımına devam edilen bisiklet yollarına, 2020 yılı Ağustos ayı itibariyle Abdulkadir Aksu Bulvarı, Vehbi Dinçerler Bulvarı ve Fevzi Çakmak Bulvarı da dahil edilerek 2 bin 200 metrelik bisiklet yolu kullanıma hazır hale getirildi. Böylelikle toplamda 28,5 kilometrelik bisiklet yolu şehre kazandırılmış oldu.


Öte yandan 2020 yılında şehrin yoğun trafiğinden uzak kalmayı tercih eden ortalama 100 bin kişinin bisiklet kullandığı tespit edilirken bisiklet yollarının şehirde yaygınlık göstermesiyle de ulaşım aracı olarak bisikletin Gazi şehirde tercih edilen araçlar arasında popüler hale gelmesi tahmin ediliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.