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Bitci Türkiye Kupası: Gaziantep Basketbol: 62 - Galatasaray: 77

Galatasaray Nef, Bitci Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda konuk olduğu Gaziantep Basketbol’u 77-62 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu.

Galatasaray Nef, Bitci Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda konuk olduğu Gaziantep Basketbol'u 77-62 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu.



Salon: Karataş Şahinbey


Hakemler: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin


Gaziantep Basketbol: Peterson 5, Gulleyx 12, Orhan Aydın Haciyeva, Kabax 18, Robinsonx 16, Leon Harun Apaydın 2, Ahmet Furkan Özkan, Duşan Aytekin 2, Koray Çekici 2, Doylexx 5, İsmail Cem Ulusoy


Galatasaray Nef: Ndour 2, Eray Aydoğan 3, Okben Ulubay 3, Blackshear 13, Purcell 12, Bostx 20, Sadık Emir Kabaca 4, Rıdvan Öncel 11, Ege Arar 4, Kravish 5


1. periyot: 14-19 (Galatasaray lehine)


Devre: 31-36 (Galatasaray lehine)


3. periyot: 49 - 54 (Galatasaray lehine)

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