Bitkin bulunan yavru Kızıl Şahin koruma altına alındı.

Gaziantep'in İslahiye İlçesi Kozdere mahallesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan yavru Kızıl Şahin, Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Ömer Yıldız ve Kardeşi Bayram Yıldız tarafından bitkin halde bulundu. Buldukları yavru Şahin'i kırmızı etle besledikten sonra Kızıl şahinin uçamadığını gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, bitkin hayvanı teslim alıp tedavisini gerçekleştirdi. Kızıl Şahin'in Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi gönderilerek koruma altında alındığı bildirildi.