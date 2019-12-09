Bitkisel atık yağ toplama kampanyası yıl sonuna kadar sürecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen “Evlerden Kaynaklı Bitkisel Atık Yağ Toplama” kampanyası kapsamında 5 litre atık yağ getiren vatandaşlara 1 litre bulaşık deterjanı hediye edildi. Yıl sonuna kadar devam edecek kampanyada bugüne kadar 787 litre atık yağ toplandı, bunun karşılığında ise 157 litre deterjan verildi.

“Çevre Dostu Kent” anlayışına yaraşır projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, toplumda çevre bilincinin oluşturulması hedefiyle eylül ayında, “Sakın Dökme! 5 Lt Yağ Getir, 1 Lt Bulaşık Deterjanı Hediye” sloganıyla evlerden atık yağ toplama kampanyası başlattı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 5 litre atık yağ getiren vatandaşlara 1 litre bulaşık deterjanı hediye ederek çevre bilinci oluşturacak. Evlerde kızartmalardan sonra ortaya çıkan atık yağı biriktirerek hem çevreye, hem de geri dönüşüme katkı sunan vatandaşlar Ekolojik Bina'nın yolunu tuttu. Toplanan yağlardan biyodizel elde edecek olan Büyükşehir, örnek bir çalışmaya daha imza atarak farkındalık oluşturacak.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Emel Kıraç, 1 litre atık yağın 1 milyon litre temiz suyu kirlettiğini hatırlatarak bitkisel atık yağların toplanmasının doğanın korunması açısından çok önem arz ettiğini aktardı. Kıraç, “Kızartma amacıyla kullanılan yağlar defalarca kullanıldığında polar sayıları yükselir ve kanserojen madde haline gelir. Bitkisel atık yağların çöpe atılması durumunda yağmur sularıyla karışarak toprağa sızar. Yeraltı sularıyla nehirlere, göllere ve denizlere ulaşan atık bitkisel yağlar kuşlara, balıklara ve diğer canlı türlerine zarar verir. Lavaboya dökülmesi durumunda ise kanalizasyon sistemine gidecektir. Lavaboya dökülen yağlar şehir kanalizasyon sistemine ulaşmadan önce lavabodan atık sularla birlikte akarken yapışkan yapısı nedeniyle atık su içerisindeki katı maddeleri de bağlayarak bina içindeki borulara yapışır. Borunun kullanılabilirlik hacminin daralmasına ve tıkanıklıklara neden olmaktadır” diye konuştu.