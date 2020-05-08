İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“Biz Bize Yeteriz” kampanyasına ineğini bağışladı

Gaziantep’in Nizip ilçesi bir çiftçi “Biz Bize Yeteriz’ Türkiyem” kampanyasına ineğini bağışladı.

Gaziantep'in Nizip ilçesi bir çiftçi “Biz Bize Yeteriz' Türkiyem” kampanyasına ineğini bağışladı.


Gaziantep'in Nizip ilçesi Hancağız kırsal Mahallesi'nde bir çiftçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına ineğini bağışlayarak kampanyaya destek oldu. İneğini kampanyaya bağışlayan Mustafa Yaşar, 3 ineğinden birini kampanyaya bağışladığını belirterek, herkesin başlatılan kampanyaya destek sunması gerektiğini söyledi. Hancağız Köyü Muhtarı Hüseyin Yaşar ise, 3 ineğinden birini kampanyaya bağışlayan Mustafa Yaşar ve ailesine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.