‘Biz bize yeteriz Türkiye'm' kampanyasına Araban'da büyük destek

Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'nun öncülüğünde, korona virüs ile mücadele önlemleri kapsamında, toplumun dayanışma duygusunu arttırmak amacıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' sloganıyla Milli Dayanışma Kampanyasına Araban ilçesinde büyük destek verildi.

Araban Kaymakamlığının resmi internet sayfasında yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası doğrultusunda Kaymakam Abdulhamit Mutlu'nun öncülüğünde Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Sefer Açıkyürek, Araban ilçesi Cumhuriyet Savcısı Ramazan Demiraslan, Araban İlçesi Hakimi Yasin Kök, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Kadir Gökhan Bakan, İlçe Emniyet Amir Vekili Mahmut Şakir Yılmaz, Ak Parti İlçe Başkanı Kamil Kasney, MHP İlçe Başkanı İskender Gör, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları, Kurum Amirleri, Muhtarlar, İmamlar ve Kamu Görevlilerinin katılımıyla kampanyamıza hep birlikte destek verdik. İlçede bulunan 215 yetim ve öksüzlerimiz başta olmak üzere engelli, hasta, yaşlı vb. tüm ihtiyaç sahibi insanlarımızın sorunlarını birlik ve beraberlik içinde çözeceğiz inşallah” denildi.

‘Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' Kampanyasına bağışlarıyla destek verenler Kaymakam Mutlu'yu ziyarete geldi. Kampanyaya bağış yaptıktan sonra kendisini ziyarete gelen gruba hitap eden Mutlu, dünyayı etkisi altında alan korona virüs salgınıyla ilgili yaptığı konuşmanın ardından kampanyaya yaptıkları bağışlar için teşekkür etti.