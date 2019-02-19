Bizce Yağ Dubai Gulfood 2019'a damga vurdu

Dünyanın en önemli ve en büyük gıda fuarı olma özelliği taşıyan Dubai'de düzenlenen Gulfood 2019'a katılan Bizce Yağ uluslararası pazarda büyük ilgi görüyor.

Dubai'de düzenlenen Gulfood 2019 Gıda Fuarı'na katılarak ürünlerini dünya pazarlarıyla buluşturan Bizce Yağ, adeta fuarın gözdesi haline geldi. Sektörlerinde AR-GE, inovasyon ve tasarıma ağırlık verdiklerini ve sürekli gelişime açık bir kurum olarak dünya yağ sektöründeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Kadooğlu Yağ CEO'su Celal Kadooğlu, iç ve dış pazardaki etkinliğinin arttırılması için uluslararası fuarları önemsediklerini ve katıldıkları fuarlarda firmalarının yanı sıra Türkiye'nin de tanıtımına destek verdiklerini ifade ederek, Dubai Gulfood 2019 Gıda Fuarı'nda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en fazla ziyaretçi kabul eden firmalar arasındaki yerini sağlamlaştırdıklarını ifade etti.

Kadooğlu, "Dubai'de her yıl gerçekleştirilen Gulfood gıda sektörü için büyük önem taşıyor. Kadooğlu Yağ olarak 55'in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu yıl Dubai'de özellikle Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden gelen müşterilerimizle gerek ürünlerimiz, gerekse sektörümüzle ilgili görüşme imkanı bulurken önemli işbirliklerine de adım attık” dedi.

"2019 Bizce Yağ için yeni pazarlar demek"

Kadooğlu Yağ CEO'su Celal Kadooğlu ayrıca dünyanın birçok ülkesinden fuara katılanlarla ilişkilerini geliştirdikleri gibi yeni bağlantılarla ilgili görüşmeler yaptıklarını da sözlerine ekledi. Kadooğlu, 2019 yılının kendileri için yeni pazarların keşfedilmesi, mevcut pazarlarda ise pazar payının arttırılması için önemli bir yıl olduğunu belirterek, "2019 yılında gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazar payımızı arttırmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin her geçen gün daha da büyümesi ve kalkınması için hepimizin kendi sektörümüzle ilgili gelişimi takip edip, teknolojiye açık olması ve dünya pazarlarında daha etkin roller üstlenebilmesi için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Kadooğlu Holding ve bünyesindeki bütün şirketler, ülke ekonomisine katkı sağlarken sürdürülebilir ihracat ve kalkınma içinde üzerine düşenleri tüm çalışanları, paydaşları ve iş ortaklarıyla yapmaya devam ediyor, bundan sonraki süreçte de devam edecektir” diye konuştu.