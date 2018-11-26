"Bizi hatırla" SANKO Park'ta

Türk Sineması'nın başarılı yönetmeni Çağan Irmak, merakla beklenen filmi “Bizi Hatırla”nın gösterime girmesi dolayısıyla Sanko Park AVM'ye konuk oluyor.

Yapımcılığını Avşar Film'in üstlendiği, bir Çağan Irmak filmi olan “Bizi Hatırla”nın başrollerinde Altan Erkekli, Tolga Tekin, Özge Özberk, Binnur Kaya ve Sumru Yavrucuk yer alıyor. Çağan Irmak ve oyuncuların katılacağı özel gösterim 28 Kasım Çarşamba akşamı saat 19.00'da gerçekleşecek. Gaziantepli sinemaseverler gösterim öncesi Çağan Irmak ve oyuncularla bir araya gelip Sanko Park Avşar Sinemaları'nın yenilenen konforlu salonlarında filmi izleme şansı bulacak.

Sanko Park

Gaziantep'te 2009'da hizmete giren ve bölgenin “yaşam alanı” haline gelen SANKO Park, zengin marka karmasıyla kaliteyi arayan ziyaretçilerini ferah bir ortamda buluşturuyor. Kent merkezinde, 127 bin metrekare inşaat alanı ve 55 bin 488 metrekare kiralanabilir alana sahip olan Sanko Park'ta, birbirinden değerli markaların yanı sıra, Sanko Sanat Galerisi yer alıyor.

Sanko Park, zengin marka karmasıyla ve kaliteyi arayan tüketicilere ferah bir ortamda ortak buluşma alanı sunuyor.