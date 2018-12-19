Blogcu anne gaün öğrencileriyle bir araya geldi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim ve Medya Topluluğu tarafından Blogcu Anne Elif Doğan, Blogcu Anne ve Kadın Kamusallığı üzerine yüksek lisans tezi yazarı Özge Atalay Küçük'ün katılımıyla "Kadın Kamusallığı ve Dijital Medya" konulu panel gerçekleştirildi.

GAÜN Gaziantep Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'ndaGAÜN öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Köksalan'ın moderatörlüğüyle düzenlenen panelin açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Köksalan, dijital medyanın önemine değinerek, “Günümüzde artık sayısal medyaların özellikle kadınlar gibi toplumun çoğunlukla yoksunluk alanında mücadele veren bileşenleri için kendini ifade etme, bu yoksunluklardan kurtulma noktasında önemli olanaklar sunuyor” diye konuştu. Özge Atalay Küçük'ün yüksek lisans tezi üzerinden Blogcu Anne bloğunun bir tür kamusal alan olarak kadınlara ne tür olanaklar sunduğunu örnekler üzerinden aktarmasından sonra panel Blogcu Anne olarak tanınan blogger Elif Doğan'ın sunumuyla devam etti. Elif Doğan sunumunda çocuklarının büyüyene kadar kurumsal çalışma hayatına ara verdiğini belirterek, "Gerek yıllardır çalışıyor olmanın verdiği alışkanlık, gerekse ebeveyn olmanın getirdiği kaygıyla birlikte paylaşma ihtiyacı bizleri yaşadıklarımızı başkalarıyla da paylaşmaya itti. İşi bırakıp, ‘sadece anne' olmaktan yorulunca annelik üzerine bir blog başlatıp sesimi duyurmak istedim. Sonra bir baktım benim gibi başka anneler, kadınlar da varmış, blog aldı yürüdü. Teknoloji, finans, girişimcilik gibi konulara ilgi duyan ve bu konularda paylaşımlar yapan öncü kadınların sayısı gittikçe artıyor. Kadınlar hayatın her alanında varlar ve bu varlıklarını son yıllarda daha da görünür kılmak istiyorlar. Dijitalde de kadınların her alana hakimiyetini görebiliyorsunuz. Biz de buradayız, biz de üretiyoruz, biz de gelişiyor ve geliştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Program sonunda Doç. Dr. Emre Köksalan tarafından Elif Doğan'a teşekkür belgesi takdim etti.