BM'nin Yerel Siyaset Atölyesi'ne katılan kadınlardan siyaset çağrısı

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından Gaziantep'te düzenlenen ve kadınların siyasette daha fazla yer alması için çalışmalar yürüten "Gaziantep Yerel Siyaset Atölyesi" programına katılan kadınlar, hazırladıkları ortak bildirgede, kadınların siyasette daha çok yer alması için çağrıda bulundu.

Gaziantep'te bir otelde gerçekleştirilen ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından organize edilen "Gaziantep Yerel Siyaset Atölyesi" Gaziantep, Kaahramanmaraş, Mardin ve Adıyaman'dan yerel seçimlerde aday yada aday adayı olan kadınlar ile sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar katıldı. Üç gün süren atölye sonrası bir açıklama yapan katılımcı kadınlar, siyasette toplumsal cinsiyet eşitliği çağrısı yaptı. Atölyeye katılan tüm kadınlar adına bildiriyi okuyan Kahramanmaraş Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Kibar Özdemir, "Biz Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Mardin'den farklı siyasi partilerden ve sivil toplum kuruluşlarından kadınlar Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından düzenlenen "Yerel Siyaset Atölyesi"nde bir araya geldik. Siyasette daha çok kadın hedefine ulaşmak için saygı çeşitlilik ve iş birliği prensipleriyle tartıştık ve birlikte güçlendik. Siyasi partilere, her seviyedeki karar alıcılara, siyasetçilere ve medyaya sesleniyoruz. Tüm siyasi partilerden kadınlara yerel seçimlerde daha fazla yer vermelerini ve ayrımcılık yapmadan karar mekanizmalarının her aşamasında kadınların siyasi katılımını ve liderliğini desteklemelerini talep ediyoruz. Kadın siyasetçilerin siyasi partileri güçlendireceğine inanıyoruz. Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Kanunu, geçici özel önlemleri yasallaştıracak şekilde, yeniden düzenlensin. Böylece, kadınların kazanabilecekleri sırada ve yerlerde aday olmalarını ve seçim kampanyalarında özelikle bütçe konusunda kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapılmasını istiyoruz. Siyasette kadınlara yönelik şiddet olmamalı, şiddet sadece fiziksel değildir. Kadın siyasetçilere yönelik ayrımcılık da şiddettir. Siyasi partilerin eşit yaklaşımı ile parti faaliyetlerine karar verme mekanizmalarına ve yöntemlerine dahil olmak istiyoruz. Medyadan da kadın siyasetçilere yönelik eşitlikçi bir dil kullanmalarını ve kadın adaylara adil bir şekilde yer vermelerini istiyoruz" diye konuştu.