Böbreğindeki 9 santimetrelik tümörden Anka'da kurtuldu

Gaziantep'te idrarda kanama ve şiddetli böbrek ağrısı şikayeti ile Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ne başvuran 45 yaşındaki Bülent Öztaş''ın böbreğinde tümör tespit edildi. Öztaş'ın tümör tespit edilen böbreği başarılı bir operasyonla alındı.

Gaziantep'te yaşayan ve her iki böbreği de iflas edip diyalize bağlı yaşam süren 45 yaşındaki Bülent Öztaş'a 5 yıl önce kayınpederinden böbrek nakli gerçekleştirildi. Bir böbrekle beş yılını sağlıklı bir şekilde geçiren Öztaş, şiddetli böbrek ağrısı ve idrardan kan gelme şikayeti ile Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Öztaş'ın diğer böbreğinde 9 cm'lik tümör olduğu tespit edildi. Öztaş'ın iflas etmiş olan tümörlü böbreği Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla alındı. Ameliyat sonrası ağrıları dinen ve kendisini daha iyi hissettiğini dile getiren Öztaş, sağlığına kavuşmasını sağlayan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik ile Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ne teşekkür etti.

Özel bir ameliyat gerçekleştirdiklerini belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik, "Hastamızın 5 yıl önce iki böbreği de iflas etmiş. Kayınpederinden nakledilen bir böbrekle hayata tutunan hastamız, bize idrardan kan gelme ve şiddetli ağrı şikayeti ile başvurdu. Yaptığımız tetkikler sonucu işlev görmeyen böbreğinde 9 cm'lik tümör tespit ettik. Durumu kendisine iletip hemen ameliyat olması gerektiğini söyledik. O da kabul etti. Böbrek transplantasyon ameliyatı sırasında anestezik ilaçlardan diğer böbreğin etkilenmemesi ve enfeksiyon riski oluşmaması için hastamızın ameliyatını kısa sürede gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Başarılı geçen operasyonla hastamızın tümörlü böbreğini aldık. Ameliyatın ardından hastamızı 3. gün taburcu ediyoruz. Hastamız artık normal yaşantısına dönebilir" dedi.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik, ilerlemiş veya büyümüş böbrek tümörlerinin idrarda kanama, bel bölgesinde ağrı, şişlik belirtiler gösterdiğini bazen ise vücutta yüksek tansiyon, kilo kaybı, ateş, kansızlık veya kan sayımında yükseklik, kan kalsiyum seviyesi yükselmesi gibi sistemik bazı bulgulara yol açabileceğine dikkat çekti.

Çelik, sinsice ilerleyen bu durumun tespiti için düzenli doktor kontrolünün önemli olduğunu söyledi.