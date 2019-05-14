Böbrek naklinde uygun verici

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Orhan Gürer, “Böbrek naklinin yapılabilmesi için uygun vericinin bulunması şarttır” dedi.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi Sorumlusu da olan Dr. Öğr. Üyesi Gürer, böbreklerin yeterli düzeyde kanı süzememesi halinde hastanın diyaliz tedavisine alındığını söyledi. Böbreklerin tamamen işlevlerini yitirmesi halinde uygun bir vericinin bulunması ile canlıdan canlıya böbrek naklinin gerçekleştirilebileceğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Gürer, canlı verici olamayacak kişileri şu şekilde sıraladı:

“18 yaşından küçük kişiler, yüksek tansiyon hastası ve bu hastalık sonucunda end-organ (Örnek, göz) hasarı olan kişiler, tekrar eden böbrek taşı olan kişiler, şeker hastaları ve glikoz intoleransı olan kişiler, psikiyatrik hastalık sonucu tedavi gören kişiler, obez (şişman) kişiler. Özellikle vücut / kitle indeksi 35 üzeri veya vücut / kitle indeksi 30 üzerinde olup bunun yanında ek hastalığı olan kişiler), kanser hastaları, kalp ve damar hastaları (Kalp damarları ve periferik damar hastalığı olanlar ile kalp kapak hastalıkları olanlar), böbrek hastalığı olan kişiler (Proteinürisi olan, hematürisi olan ve glomerül filtrasyon hızının 80 ml/dakika altında olan kişiler), kalıtımla geçişli böbrek hastalığı olan kişiler(Alport sendromu, Ig A nefropatisi), enfeksiyon bulunan AİDS gibi hastaları."