Böbrek yolu darlığına laparoskopik tedavi

Böbreğinde şiddetli ağrı ve idrarda kanama şikayeti ile Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ne başvuran 32 yaşındaki hastanın böbreğindeki taş alınarak, böbrek yolu darlığı giderildi.

Gaziantep'te yaşayan 32 yaşındaki Hacer Hösükler'in uzun süredir böbreğinde şiddetli ağrı ve idrarda kanama şikayeti vardı. Tedavi olmak için birçok hastaneye gitmesine rağmen derdine derman bulamayan Hösükler, son çare olarak Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ne başvurdu. Özel Gaziantep Anka Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Hilmi Çelik tarafından muayene edilen Hösükler'in yapılan tahlilleri ve ultrason tetkiki sonucunda böbreğinde 4 santimetre çapında tek parça halinde bir taş ve böbrek çıkış darlığı (üretero-pelvik darlık) saptandı. Bunun üzerine hastanın ameliyat edilmesine karar verildi.

Opr. Dr. Hilmi Çelik ve ekibince laparoskopik olarak gerçekleştirilen operasyonda, Hösüker'in böbreğindeki taş alındı ve daralma yeni yol açılarak giderildi. Özel bir ameliyat gerçekleştirdiklerini belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik, operasyonla ilgili, "Hastamıza böbrek havzasının idrar kanalına geçiş yerindeki darlık nedeniyle laparoskopik pyeloplasti ameliyatı uyguladık. Ameliyatla dar olan bölgeyi çıkararak, idrar kanalının sağlıklı ve geniş kısmını böbreğe tekrar diktik. Aynı zamanda sol böbreğindeki 4 santimetrelik taşı da aldık. Bir saat süren ameliyatımız başarılı bir şekilde sona erdi. Pyeloplasti ameliyatı, laparoskopik ameliyatlar içerisinde en zor ve ciddi olanı. Çalışılan bölge oldukça dar, derinde olduğu için ve kesilen dokular çok küçük olduğu için bu ameliyat tecrübe ve dikkat gerektiriyor. Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak bu tür riskli ameliyatları başarı ile gerçekleştirmekteyiz. Laparoskopik yani kapalı yöntemle yapılan pyeloplasti ameliyatı açık cerrahideki gibi büyük bir cerrahi kesi gerektirmediği gibi ameliyat sonrası açık cerrahiye göre ağrı daha az oluyor. Ameliyat sonrası hastanede kalış süresinin daha kısa olması ve hızlı iyileşme süreci de laparoskopik ameliyatın bir diğer avantajı olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim hastamız ameliyatın ardından hastanemizde bir gün gibi kısa bir süre yatış yapacak" ifadelerini kullandı.

Böbrek çıkış darlıklarının böbreğe zarar vermeden tedavi edilebildiğine dikkat çeken Özel Gaziantep Anka Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik, “Genellikle sol böbrekte görülen daralma böbreğin şişmesine ve zamanla işlevini kaybetmesine yol açar. Geç teşhis edilen vakalarda böbrek hasarı oluşabilir. Hastalık idrar yolu iltihabı, karında şişlik ve ağrı şikayetleri ile kendini gösterebilirken bazen hiç belirti vermeyebiliyor. Hastalığın teşhisi için ultrasonografi yapıyoruz. Üreteropelvik böbrek darlığı tanısı konan hastalarda cerrahi tedavi gerekiyor. Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde uyguladığımız laparoskopik pyeloplasti adı verilen ameliyatla kısa sürede iyileşme sağlanıyor” şeklinde konuştu.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde yapılan laparoskopik pyeloplasti ameliyatı ile yeniden sağlığına kavuşan Hacer Hösükler ise, “Uzun süredir dayanılmaz ağrılar çekiyordum. Operasyon sonrası ağrılarım geçti. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Keşke daha önce Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ne başvursaydım. Beni sağlığıma kavuşturan doktorum ve benimle çok iyi ilgilenen Özel Gaziantep Anka Hastanesi yetkilileri ve çalışanlarına çok teşekkür ederim" diye konuştu.