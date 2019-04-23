Bölge odaları 17. kez bir araya geldi

"Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu"nu oluşturan bölgedeki 7 ilin Ticaret ve Sanayi Odalarının temsilcileri Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde 17. kez bir araya geldi.

Bütün çabalarının, mücadelenin çocuklara aydınlık ve müreffeh bir gelecek oluşturmak olduğunu belirten, GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, bu noktada reel sektörün çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin üyesi 7 oda olarak örnek bir oluşuma imza attıklarını belirtti. Bölgedeki kalkınma ajanslarının ve TOBB temsilcilerinin de aralarına katılmasıyla daha da güçlü ve etkin olmaya başladıklarını ifade eden Acıoğlu, “Bu Platform kazan kazan felsefesi üzerine kuruldu. Bölgedeki kentler olarak yarışmak değil, aramızda sinerji oluşturmak, birlikte çalışarak kazanmayı istiyoruz. Üyelerimiz için, kentlerimiz için, bölgemiz için ve nihayetinde ülkemizin geleceği için güç birliği yapmak üzere bir aradayız” dedi. Bölgelerinin önemli bir turizm, sanayi ve ticaret potansiyeline sahip olduğunu, aynı zamanda da külfet yaşamalarına sebep olan bir coğrafyada yer aldığını belirten Acıoğlu, “Ama biz bu makûs talihi yenmek için çalışıyoruz. Sahip olduğumuz potansiyeli işleyebilecek projeler geliştiriyoruz. En önemlisi tek ve güçlü bir ses olarak ortak sorunlarımıza çözüm üretiyoruz” diye konuştu. Seçimsiz geçecek yılların iyi değerlendirilmesi gerektiğinin de altını çizen Acıoğlu, bölgelerinde ekonomiyi canlandıracak kısa ve uzun vadeli eylem planları oluşturmanın önem arz ettiğini ve üye firmaların faaliyetlerinde karşılaştıkları sorunları çözmek adına güç birliği yapacaklarını ekledi.

Acıoğlu toplantıda ayrıca, Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi GETHAM hakkında sunum gerçekleştirdi.

İskenderun İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazif Çalış'ın da katıldığı toplantıda Antakya, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa ile Osmaniye oda başkanları ve genel sekreterlerinin yanı sıra İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) temsilcileri de yer aldı.