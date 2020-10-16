İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bölge odaları 19'uncu toplantısını online gerçekleştirdi

Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformunun 19’uncu toplantısı online olarak gerçekleştirildi.

Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformunun 19'uncu toplantısı online olarak gerçekleştirildi. Toplantıda gündem, pandeminin bölge ekonomisine etkileri ve bazı ülkelerin Türk mallarına uyguladığı gayri resmi ambargo olurken, platform üyeleri Hatay'daki yangın için de tek yürek oldu.


Bölgedeki 7 ilin Ticaret ve Sanayi Odalarının oluşturduğu Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu 19'uncu toplantısını video konferans şeklinde yaptı. Adıyaman, Antakya, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanlarının katıldığı toplantının moderatörlüğünü Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım yaptı.


GTO Başkanı Yıldırım, toplantının başında Hatay yangınına dikkat çekerek, “Hatay hepimizin şahsi meselesidir. Oda olarak da platform olarak da kardeş odamızın, kardeş şehrimizin yanındayız. Bu kendini bilmez hainler bizi yıldıramaz, korkutamaz” dedi.


Toplantı katılımcısı Oda başkanları, Covıd-19 pandemisinin il ekonomilerine etkileri ile ilgili değerlendirmelerin ardından, Ortadoğu ülkeleri ile ticaret ve bu ülkelerdeki Türk yatırımcılarının yaşadığı sıkıntıları tartıştı.


Toplantıda tüm platform üyeleri, Suudi Arabistan başta olmak üzere bazı Ortadoğu ülkelerinin gayri resmi ve uluslararası ticaret kurallarına aykırı uygulamalarla Türkiye ihracatını baltalama girişimlerine karşın geliştirilecek ticari diplomasi için çatı kuruluş TOBB öncülüğünde hareket etme ve bunun için çalışmaların yapılması yönünde karar aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.