Bölge şampiyonasından 19 madalya İle döndüler

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) 2019 yılı planlı faaliyet programında yer alan 11-12 yaş yüzme gelişim projesi yarışmaları 13-14 Nisan 2019 tarihleri arasında Kayseri Gençlik ve Spor Hizmetleri Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi. TYF tarafından belirlenmiş olan baraj derecelerini geçen, 6 farklı grupta eş zamanlı gerçekleşen Akdeniz, İç Anadolu , Ege, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinin katılım gösterdiği ve toplamda 245 sporcunun katıldığı 11-12 yaş yüzme gelişim projesi yarışmalarına Gazi şehri temsilen kulvarlarda yerini alan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, 14 kız ve 20 erkek sporcu ile mücadele ettiği yarışlarda 7 altın, 7 gümüş, 5 bronz madalya kazanarak yeşil-siyahlı kulübün su sporlarındaki başarı karnesine bir yenisini daha ekledi.

Grup yarışmalarında kulvarlardan çıkan sonuç mutlu etti

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımının 11-12 yaş yüzme gelişim projesi yarışmalarında elde ettikleri başarıyı değerlendiren Alleben Yüzme Havuzları Koordinatörü Cengiz Bingül, grup yarışmalarında elde edilen sonuçların teknik ekibi mutlu ettiğini kaydetti. Bingül, "Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) 2019 yılı planlı faaliyet programında yer alan 11-12 yaş yüzme gelişim projesi yarışmalarını başarıyla tamamlayan sporcularımızı ve teknik ekibi gönülden tebrik ediyorum. Sporcularımızın elde ettiği başarılar teknik ekibimizi mutlu etti. Alleben Yüzme Havuzlarında spor yaşamını sürdüren tüm müsabık sporcularımızın ve takımlarımızın önemli hedefleri var. Her geçen gün bu hedeflere ulaşmanın ve hedeflerimize ve hayallerimize yenilerini eklemenin de büyük sevincini yaşıyoruz. Katkı ve desteklerini esirgemeyen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.”