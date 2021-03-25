Bölgesel kros liginin ilk aşaması tamamlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, U16 Kulüpler Bölgesel Kros Ligi ve Atletizm Geliştirme Projesi'nin ilk aşamasında şampiyon oldu.

“Spor Dostu Gaziantep” düsturundan hareketle sporun ve sporcunun destekçisi olan Büyükşehir Belediyesi, 20 Mart'ta Adıyaman'da organize edilen U16 Kulüpler Bölgesel Kros Ligi ve Atletizm Geliştirme Projesi'nin 1'inci Etabında sporcularıyla göz doldurdu, takım olarak şampiyonluk unvanını kazandı. Yarışmada büyükşehir sporcularından Emrah Vurucu U16 (2006-2007) erkekler 2 bin metre kros kategorisinde birincilik kürsüsüne otururken Yasin Yıldırım, U14 (2008-2009) bin 500 metrede 3'üncü oldu. U18 (2004 2005) 3 bin metre kızlar kategorisinde Hatice Kılıç şampiyon olurken Sevgi Gürbüz de U16 (2006-2007) kızlar 2 bin metrede ikinci sıraya yerleşti.

Gaziantep'e şampiyonlukla dönen sporcular, sporcu kimliğini güçlendirmek amacıyla gerek ulusal gerekse de uluslararası arenada gençlerin büyük destekçisi konumunda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.