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Boş yolda sürat kaza getirdi: 1 yaralı

Gaziantep’de boş yolda sürat yapan araç takla attı.

Gaziantep'de boş yolda sürat yapan araç takla attı. Araçta sıkışan sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


Olay, Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 27 P 7534 plakalı araç sürücüsü sokağa çıkma kısıtlaması ile boş kalan yolda aşırı sürat yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç takla atarak durabildi. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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