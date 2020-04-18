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Boşalan caddeler kumrulara kaldı

Gaziantep’in Araban ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde insanların boşalttığı cadde ve sokakları kumrular doldurdu.

Gaziantep'in Araban ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde insanların boşalttığı cadde ve sokakları kumrular doldurdu.


İçişleri Bakanlığı tarafından alınan korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Araban İlçesi'nde Cadde ve sokaklar boş kaldı.


İlçe merkezinde boş kalan cadde ve sokaklarında sadece emniyet ekipleri, belediye temizlik ekipleri, fırıncılar ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri kalırken, boş olan sokaklardan faydalananlar ise kumrular oldu.

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