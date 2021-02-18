Botanik çalıştayı için başvurular 5 Mart'a kadar devam edecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin de iş birliğinde düzenlenecek olan “3.Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri Çalıştayı” 16, 17 ve 18 Haziran 2021 tarihinde online katılımla gerçekleşecek. Çalıştaya katılmak isteyenler, 5 Mart tarihine kadar başvurularını yapabilecek.

Pandemi dolayısıyla çevreye ve yeşile olan duyarlılığın bir kez daha gözler önüne serildiği günümüz dünyasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Botanik Bahçesi, Flora Araştırmaları Derneği, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Gaziantep Üniversitesi iş birliğinde “3.Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri Çalıştayı” salgın tedbirleri çerçevesinde online ortamda organize edilecek.

Çalıştayda, “Türkiye'de Botanik Bahçeleri Yeri, Önemi ve Geleceği”, “Türkiye'de Herbaryumların Yeri, Önemi ve Geleceği”, “Canlı Koleksiyonların Önemi ve Sürdürülebilirliği”, “Veri Tabanları ve Dijitalleşme”, “Küresel Bitki Koruma Stratejisi Işığında Biyoçeşitlilik ve Bitki Koruma Çalışmaları”, “Eğitim ve Bilgi Takdimi Çalışmaları” ve “Kent Peyzajında Botanik Bahçelerinin Yeri” konu başlıkları ele alınacak.

Başvurular için vatandaşlar internet tarayıcısından arama motoruna “3.Ulusal Botanik Bahçeleri Arboretumlar Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri Çalıştayı Kayıt Formu” yazarak ilgili forma ulaşıp kayıt işlemini oluşturabilecek.