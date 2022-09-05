Boy kısalığı ve gelişme geriliği testi Medıcal Poınt Gaziantep'te

Dr. Ataman Gönel yaptığı açıklamada Growth hormon olarak da bilinen, büyüme hormonu eksikliğinin 4 bin canlı doğumda bir görülen önemli bir boy kısalığı sebebi olduğuna vurgu yaptı.

Doç. Dr. Gönel, ‘' Büyüme hormonu eksikliği, tek başına olabildiği gibi başka hormon eksiklikleri ile de olabilir. Çocuklarda boy kısalığı zamanında tespit edilirse, tedavi edilebilir ve genetik kodlarındaki hedef boya ulaşabilir. Peki, kan testleri ile boy kısalığına neden olan hormonal faktörleri tespit edebilir miyiz, Kandan büyüme hormonu ölçümü yapılabilir, fakat kan düzeyi gün içinde değişkenlik gösterdiği için daha güvenilir testler gerekebilir. IGF-1 ve IGF BP-3 testleri büyüme hormonu salınımını doğru şekilde yansıtabilmektedir. Bu testler rutin olarak Hastanemizin Çocuk Endokrinolojisi Kliniği'nde muayene olan çocuklara yapılabilmektedir. Çocuğunuzda boy kısalığından şüpheleniyorsanız, Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde bu testi aynı gün yaptırabilir, çocuk endokrin uzmanımızdan akademik düzeyde destek alabilirsiniz'' dedi.