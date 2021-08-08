Boya fabrikasındaki yangında milyonlarca liralık zarar oluştu

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında gece saatlerinde çıkan ve yandaki bir depo ile geri dönüşüm fabrikasına sıçrayan yangının ağır bilançosu gündüz ortaya çıktı. Boya fabrikasında başlayan ve toz mürekkep boya deposu ile geri dönüşüm fabrikasını da küle çeviren yangın sonrası ilk belirlemelere göre 15 milyon liranın üzerinde zarar oluştu.

Yangın, akşam saat 20.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Arkim Boya Fabrikası'nda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile birlikte 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri, kısa sürede fabrikanın tamamını saran ve çevrede bulunan toz mürekkep boya deposu ile bir plastik geri dönüşüm fabrikasına sıçrayan yangına müdahale etti.

İlk belirlemelere göre zarar en az 15 milyon lira

Ekipler yangına, toplam 24 araç ve 75 personelle müdahale etti. Boya fabrikasında çıkarak yandaki depo ile bir plastik geri dönüşüm fabrikasına sıçrayan yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından 30 ton köpük 5 bin ton su harcanarak tamamen kontrol altına alınabildi. Ara ara patlamaların da yaşandığı dev yangının ağır bilançosu ise gündüz ortaya çıktı. Toplam 5 bin metrekare alana kurulu üç tesisi etkileyen yangın sonrası ilk belirlemelere göre en az 15 milyon liralık zarar oluştu. Yangının bulunduğu alanlardaki zarar ve hasar tespiti sürerken, yer yer soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Fabrikaların üzerinde bulunan güneş enerji panelleri de kül oldu

Yangının etkilediği boya fabrikası ile toz mürekkep boya deposu ve geri dönüşüm fabrikasının çatısında bulunan milyonlarca liralık güneş enerji panelleri de kül döndü. Yangın sonrası itfaiye ekiplerinin yangının kesin çıkış sebebi ve hasar tespit çalışmaları da sürerken, herhangi bir can kaybı yada yaralanma olayının yaşanmaması ise en büyük teselli oldu.

Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.