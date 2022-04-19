Bozuk yollarda bakım onarım çalışmaları başladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde ağır kış şartlarında bozulan kırsal mahallelerin asfalt yolarında bakım, onarım ve yama çalışmalarına başlatıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Araban Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Araban İlçesine bağlı kırsal mahallelerindeki yaklaşık 200 kilometre civarındaki grup yollarının bazı bölgelerinde ağır kış şartlarında yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanmalar dolayısıyla bozulan yollarda bakım onarım ve yama çalışmaları başlatıldı.