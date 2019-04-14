Bu kafede çekirdek yemek serbest

Gaziantep'te yenilen çekirdek kabuklarını yere atmanın serbest olduğu kafe stres atmak isteyenlerin uğrak noktası oldu.

Gaziantep'te bir girişimcinin faaliyete geçirdiği "Çekirdek Kafe", farklı konseptiyle vatandaşların uğrak noktası oldu. Kendine has bir tarzı bulunan kafe misafirlerine istedikleri içeceklerin yanında ikram edilen sınırsız çekirdeğin kabuklarını dilediği gibi yere atma imkanı vererek stres atmalarını sağlıyor. Özellikle üniversite öğrencilerine hitap eden ve bu konseptiyle Gaziantep Üniversitesi Girişimcilik Ödülü'ne layık görülen kafe, uygun fiyatlarıyla da öğrencileri memnun etmeyi başarıyor. Kafenin konseptini oluşturan çekirdeğin ise içeceklerin yanında ikram olarak verilmesi ve kabuklarının yere atılmasının serbest olması mekana olan ilgiyi arttırıyor.

"Çekirdeği çitletiyor, kabuğunu yere attırıyoruz"

Kafe işletmecisi Cemal Sarıgül, "Burası farklı bir kafe. Bu nedenle özellikle üniversite öğrencilerinin ilgisini çekiyor. Bu nedenle üniversite öğrencileri arasında yılın girişimciliği ödülünü aldı. Yani biz burada müşterilerimize çekirdeklerini çitleyip kabuklarını yere atma imkanı veriyoruz. Biz burayı açalı iki yıl oldu ve iki yıldır da başarılı bir şekilde işletiyoruz burayı. Yani herkes için sıcak ve samimi bir aile ortamımız var" dedi.

"Bankta çekirdek çitlerken aklımıza geldi"

Bu konseptte bir kafe açma fikrinin bir anda oluştuğunu söyleyen Sarıgül, "Açıkçası bu fikir bir anda oluştu. Biz arkadaşlarla bankta oturup çekirdek çitlerken bu fikir ortaya çıktı. Olur mu olmaz diye düşünürken iş bu noktaya kadar geldi. Bunda tabii buranın ilk sahiplerinden biri olan Zihni Bey'in de katkısı büyük. İlk o açtı burayı, bize de devam ettirmek düştü" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlar ilk başta garipsiyor"

Vatandaşların böyle bir konsepti ilk başlarda garipsediğini ve alışamadığını anlatan Sarıgül, "Buraya ilk kez gelen vatandaşlar kabuklar için poşet istiyor, kase istiyor. Bunları bulamayınca kabuklarını masa üzerinde biriktiriyor. Özellikle bazı yaşlı teyzeler geliyor. Kabuğunu yere attıktan sonra eline süpürge alıp yerleri süpürmeye çalışıyor. Yani zaman zaman bu gibi tuhaf tepkiler oluyor ama insanlar alıştıktan sonra bunun stres atmaya birebir olduğunu anlıyor. Hatta bazı müşterilerimiz bize şaka yollu kızıyor. Hatta bir müşterimiz bize eşini şikayet etti. Siz burada kabuğu yere atmaya alıştırıyorsunuz, eşim evde de aynı şeyi yapıyor, biz bir daha buraya gelmeyeceğiz diyenler bile oluyor. Yani bu gibi şaka yollu şikayetler de geliyor" dedi.

Kafenin şuan birçok kentte şubesi olduğunu belirten Sarıgül, "Şuanda Gaziantep'te üniversite karşısında ve İbrahimli'de iki şubemiz var. Ayrıca Kilis'te, Diyarbakır'da, Batman'da ve Şanlıurfa'da şubelerimiz var" şeklinde konuştu.

Kafeye ara sıra stres atmak için geldiğini dile getiren müşterilerden Ruken Bakırcıoğlu, "Bu kafenin farklı bir özelliği var. Burada yedimiz çekirdeklerin kabuklarını istediğimiz gibi yere atabiliyoruz. Yani bu rahatlığı dışarıda veya parkta bile bulamıyoruz. Stres atma ihtiyacı olduğu zaman buraya geliyoruz arkadaşlarla çekirdeğimizi yeyip kabuğunu yere atıyoruz. Bize de iyi geliyor bu kafe" diye konuştu.

İlginç konsepti, uygun fiyatlarıyla dikkat çeken kafe özellikle akşam saatlerinde ve hafta sonları ise müşterilerine sunduğu canlı müzik keyfiyle vatandaşların akınına uğruyor.