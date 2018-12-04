Bu kampta gençler yıl boyu doğayla buluşuyor

Kamp alanında yer alan zipline ve paintball etkinlikleri gençlerden büyük ilgi görüyor.

Gençleri yıl boyu doğayla buluşturan adres Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampında heyecan ve macera dolu etkinlikler, kış aylarında da hız kesmeden devam edecek. Okullardan, sivil toplum kuruluşlarından, camilerden ve spor kulüplerinden öğrenci gruplarını misafir eden Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampında en büyük ilgiyi zipline ve paintball etkinlikleri görüyor. Dr. Nilüfer Özyurt Anadolu Lisesi öğrencilerini kamp etkinlikleri esnasında ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, etkinlikler esnasında liseli gençlerle yakından ilgilenerek öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Gençlerimize büyük değer veriyoruz

Gençlik Kampında gençlerle sohbet ederek, her fırsatta fikir alışverişinde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gençlere büyük değer verdiklerini, gençleri önemsediklerini ifade etti. Fadıloğlu, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, “Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere katılım oranını arttırmak, fiziksel ve mental gelişimlerine katkı sağlamak adına belediyecilik hizmetlerimizi değerli ekip arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla yıl boyunca büyük bir hızla sürdürüyoruz. Gençlik Kampımız yıl içerisinde 15 binin üzerinde öğrencimizi ağırlıyor. Kamp faaliyetleri içeresinde katılımcı öğrencilerimizin milli ve manevi yönden gelişimlerine katkı sunacak çalışmalara da yer veriyoruz. Öğrencilerimiz her mevsim Dülük Tabiat Parkında doğanın sunduğu eşsiz güzelliklerle buluşuyor. Kamp etkinliklerinde yaşayarak öğrenmenin avantajını yaşayan katılımcı öğrencilerimiz uzun zamanlar unutamayacakları anılarla kamp alanından ayrılıyorlar. Gençlik ve spor alanında gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde olduğu gibi gençlik kampı ve doğa sporları etkinliklerini de paydaş kurumlarımızın iş birliğiyle gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda çocuklarımızın ve gençlerimizin bu güzellikleri yaşamasına destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Biz, gençlerimize büyük değer veriyoruz. Onların fikirlerine, düşüncelerine, projelerine büyük önem veriyoruz. Bu nedenle onlarla sık sık buluşmaktan büyük keyif alıyoruz. İnşallah gençlik kampımız 4 mevsim boyunca öğrenci gruplarımızı ağırlamaya devam edecek. Faaliyetlere katılacak tüm öğrencilerimize şimdiden bol neşeli sağlık ve huzur dolu anlar diliyorum” dedi.

Doğayı daha yakından tanıyorlar

Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampında gerçekleştirilen etkinliklerle genç öğrencilerin doğayı daha yakından tanıdıklarını ifade eden kamp alanı gençlik liderlerinden Mehmet Kaya, kamp faaliyetleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Şehitkamil Belediyemiz, öğrencilerimizin kampa faaliyetlerine rahatça katılabilmeleri adına her türlü kolaylığı sağlıyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen temel kampçılık ve doğa sporları faaliyetlerinde öğrencilerimiz doğayı daha yakından tanıma fırsatı elde ediyorlar. Her gün gerçekleştirdiğimiz doğa yürüyüşlerinde öğrencilerimizin çevre koruma bilinci gelişiyor. Doğa yürüyüşleri ve egzersizlerin ardından katılımcıların en çok ilgi gösterdiği parkurlar paintball ve zipline istasyonları oluyor. Tüm öğrencilerimizi gençlik kampında doğayla buluşmaya bekliyoruz” diye konuştu.