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Bu kez vatandaşlar ekipleri kurtardı

Gaziantep’te vakaya giden 112 ve itfaiye ekipleri yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı.

Gaziantep'te vakaya giden 112 ve itfaiye ekipleri yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Zorlu kış koşullarına rağmen yoğun çaba sarf eden ekiplerin yardımına ise vatandaşlar yetişti.


Gaziantep'in Nizip ilçesinde ağıl göçmesi ihbarı üzerine yola çıkan 112 sağlık ve 110 itfaiye ekipleri yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Kara saplanan ve patinaj yapan aracı kurtarmaya çalışan itfaiye erleri ve sağlık ekiplerinin yardımına ise mahalleli yetişti. İtfaiye aracını iterek kardan kurtaran vatandaşların, ambulansı itme çabaları ise sonuçsuz kaldı. Uğraşlar sonucu kurtarılamayan ambulans, bir mahallelinin olay yerine getirdiği traktör ile çekilerek, kardan çıkarıldı.



Sıcaklık eksi 3 dereceye düştü


Öte yandan kar yağışının durduğu Gaziantep'te hissedilen sıcaklık ise gece eksi 3 dereceye kadar düştü. Sıcaklıkların Pazartesi gününe kadar sıfır derecenin altında seyir etmesi beklenirken, hafta sonunda ise hissedilen sıcaklığın eksi 6 dereceye kadar düşeceği belirtildi.

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