Bu oyuncak 300 yıllık

Orta Asya'da yapıldığı tahmin edilen 300 yıllık tahta oyuncak, Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesinde sergileniyor.

Orta Asya'da 1700'lü yıllarının başında yapıldığı tahmin edilen tahta oyuncak, Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesinde sergileniyor. Hayal gücüne göre çeşitli hayvanlara benzetilen oyuncağın yapıldığı ülke veya şehir ise bilinmiyor. Tahtadan yapılmış oyuncağın müzedeki en eski oyuncak olduğunu belirten Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi görevlisi Tuğba Ateş, "Orta Asya'dan geldiğini biliyoruz sadece ve buraya gelen misafirlerimizin de hayal gücüne bırakıyoruz. Çünkü her gelen onu farklı bir şeye benzetiyor. Bazıları kedi, bazıları tavşan, bazıları geyik diyor. Onun için hem tarih olarak hem de görünüş olarak çok özel bir oyuncak. Müzemizin tamamı satın alma yoluyla gelen oyuncaklar, hiçbirinde bağış yok, tamamı Sunay Akın tarafından onun danışmanlığında toplanan getirilen oyuncaklar” diye konuştu.

Müzede 5 bini aşkın 1700-1900'lü yıllara ait el ve fabrika yapımı oyuncağın sergilendiği müzede 600'e yakın takım oyuncak ve yüzlerce tarihi oyuncak da bulunuyor.