Bu park, çocuklara trafik bilgisi ve bilinci kazandıracak

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çocukların erken yaşta uygulamalı trafik eğitimi alarak bilinçli bireyler olarak yetişmelerini sağlamak adına kısa süre önce yapımını başlanan Şehitkamil Trafik Parkı'nı Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte gezerek inceledi.

Belkıs Mahallesi'nde inşa edilen Şehitkamil Trafik Parkı inceleme gezisine, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler katıldı. Şehitkamil Trafik Parkı, toplam 19 bin 95 metrekare büyüklüğe sahip olacak ve içerisinde, 24'er kişilik 2 derslik, 51 kişilik amfi, 1 adet 58 metre uzunluğunda altgeçit ve üstgeçit, trafik sinyalizasyonunun olduğu bölüm, 2 adet kavşak, 1 adet gözetleme kulesi, yaya geçitleri bölümü olacak. Park içerisinde, itfaiye, hastane, okul, akaryakıt istasyonu, AVM, AFAD, otobüs durağı gibi küçük yapıların yer alacağı minyatür bir şehir planlaması yapılacak. Park içerisinde 650 metre bisiklet yolu olacak. Teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitim aşamasında öğrenciler tarafından park içerisinde bulunacak akülü ve pedallı araçlar kullanılacak.

"Parmakla gösterilecek bir tesis olacak"

İncelemenin ardından değerlendirmede bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, “Her yıl binlerce vatandaşımızı trafiğe kurban veriyoruz. Trafik kazalarına da baktığımızda önemli bir kısmının kural ihlallerinden kaynaklandığını görüyoruz. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun Türkiye genelinde başlatmış olduğu trafik eğitim parklarıyla ilgili projesi vardı. Bugün de Şehitkamil Belediyemizin Belkıs Mahallesi'nde yapımına başladığı Trafik Eğitim Parkı'na geldik. Ben bu konuda Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yaklaşık 70 bin metrekarelik bir alan üzerine, bunun yaklaşık 20 bin metrekaresi trafik eğitim alanı, 50 bin metrekaresi de normal park olacak. Buraya gelen çocuklarımız bireysel olarak gelebilir, toplu olarak gelebilir. Trafikte karşılaştığı, trafikte yaşadığı her şeyi birebir yaşayabileceği bir sistem oluşturuluyor. Çocuklara ilkokul çağında, ortaokul çağında trafik eğitimini, trafik kültürünü öğrettiğimiz takdirde bu çocuklarımız ileriki yıllarda ehliyet aldıklarında, trafiğe çıktıklarında burada öğrendiklerini uygulayacaklardır. Ben emeği geçen Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa süre içerisinde tamamlanacak ve parmakla gösterilecek bir tesis olmuş olacak” dedi.

"Türkiye'de örnek projelerden birisi"

Gezinin ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Öncelikle yaptığımız faaliyeti birlikte yerinde inceleme imkanı bulduğumuz için Sayın Valimize ve Sayın Emniyet Müdürümüze teşekkür ediyorum. Sayın Valimizin bahsettiği gibi İçişleri Bakanlığımızın bu konuda özel bir çalışması var. Biz de Şehitkamil Belediyesi olarak daha önceden imar planını yaparken, planladığımız bir bölgeydi. Burada ana binanın içerisinde iki derslikli sınıfta çocuklarımız, teorik olarak eğitim alacaklar. Bu Parkımız, Türkiye'de örnek projelerden bir tanesi olacak. Amacımız, burada alt yaş grubundaki çocuklarımızın okullardan direkt bir derse gelmiş gibi burada uygulamalı eğitim alabilsin. Bu alanın içerisinde bisiklet öğrenme parkuru da var, araç kullanma parkuru, aynı zamanda da yaya olarak, yani bir sınıf yaya eğitimi alıyorsa diğer sınıf bisiklet eğitimi alacak, diğer bir sınıf ise araç kullanacak. Amacımız; maksimum düzeyde çocuklarımızı buradan faydalandırmak. İnşallah Sayın Valimizin de desteğiyle Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile beraber biz bu işi devam ettirmek istiyoruz. Her çocuğumuzun burada mutlak suretle eğitimi alsın istiyoruz. Ben, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.