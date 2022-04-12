Bu tespihler görenleri şaşırtıyor

Gaziantep'te bir tespih dükkanında bulunan 1.3 gramlık tespih ile 4 kilo 300 gramlık tespih görenleri şaşırtıyor.

Gaziantep'te bir tespih dükkanında bulunan tespihler boyutları ve ağırlıklarıyla görenleri şaşırtıyor. Yaklaşık 18 yıldır tespih işiyle uğraşan Muhammed İbrahim, dükkanında bulunan en küçük tespihin 1,3 gram ağırlığında olduğunu, en büyüğünün ise 4 kilo 300 gram olduğunu söyledi. Tespihleri gören vatandaşların şaşırdığını belirten İbrahim, “Bu büyük tespih damla kehribardan yapılmış. Bunun ağırlığı 4 kilo 300 gram ağırlığında ve 1 metre uzunluğundadır. Küçük tespihin ise 1,3 gramdır. Bundan daha küçük bir tespih görmedim. Bu büyükte de bir tespih görmedim. İkisi de damla kehribardan yapıldı. Buraya gelenler bu tespihleri gördüğünde çok şaşırıyor. Bu kadar küçük ve bu kadar büyük tespihi nereden getirdin diye soruyorlar. Genelde bu tespihler süs içindir” diye konuştu.